Osnabrück. Das Beste, das Neueste und das Erstaunlichste zeigen Xavier Naidoo, Gregor Meyle und Chilly Gonzales bei ihren Shows und Konzerten im November und Dezember.

Das Beste aus 25 Jahren will Xavier Naidoo bei seinem Konzert am 7. Dezember in der TUI Arena in Hannover präsentieren. Ob er seine Verschwörungstheorien, die er 2014 vor dem Reichstag äußerte, auch dazu zählt? Seinen Fans will er Lieder wie „Dieser Weg“ vorsingen.

Karten erhältlich unter www.deinticket.de.

Nach einer ausgedehnten Konzerttour im Sommer lässt sich Gregor Meyle Zeit bis in den Spätherbst, um wieder live zu spielen. Am 9. November ist er im Lokschuppen in Bielefeld, am 12. Dezember im Capitol in Hannover und am 14. Dezember in der Stadthalle in Rheine zu sehen. Dann wird er viele neue Songs vortragen.

Karten erhältlich unter www.deinticket.de.

Musik-Unterricht in seiner unterhaltsamsten Form gibt der Pianist und Entertainer Chilly Gonzales am 18. Dezember im Kuppelsaal in Hannover und einen Tag später in der Glocke in Bremen. Er zeigt unter anderem, dass sich Hip-Hop, Pop und klassische Musik näherstehen als allgemein angenommen und wie „Happy Birthday“ in Moll klingt.

Karten erhältlich unter www.deinticket.de.