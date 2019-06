Osnabrück. "Tolkien" erzählt die Vorgeschichte zur Fantasy-Sage "Herr der Ringe". Eine filmische Autoren-Biographie.

In einer kargen Mondlandschaft sterben Menschen. Wasserlöcher färben sich Rot vor Blut, Flammen verbrennen Menschen. Karge Bäume ragen in den düster-grauen Himmel. Geisterhaft sind nicht nur die Gestalten im Feld, sondern auch die vom Schrecken gezeichneten Gesichter der Soldaten. Ein Höllenszenario, wie man es sich eigentlich kaum ausdenken kann. Oder etwa doch?

Vom Schützengraben des Ersten Weltkriegs bis zur Mittelerde, dem Märchenland voll kriegerischer Auseinandersetzungen: Woher der Fantasy-Autor und Oxford-Gelehrte J.R.R. Tolkien seine Inspirationen für die Schlachtengemälde seiner „Herr der Ringe“-Romane fand, legt nun der finnische Regisseur Dome Karukowski („Tom of Finland“) in einem biographischen Spielfilm des Schriftstellers dar.

„Tolkien“ erzählt zum einen von der ärmlichen Herkunft des voll verwaisten Titelhelden („X-Men“-Star Nicholas Hoult) und seiner Faszination für alte Sprachen, zum anderen von der großen Liebe Edith Mary Bratt (Lily Collins), seiner späteren Ehefrau, den Gefährten am College, mit denen er obskure Clubs gründet, aber auch von den traumatischen Erlebnissen an der Front, die der damalige Student mit Ende 20 durchlebte.

Der Film geriert sich als „Porträt des Künstlers als junger Mann“ und schildert dabei die prägenden Jahre J.R.R. Tolkiens. Was besonders dann gelungen ist, wenn Analogien zwischen den Gefechten an der Somme im Jahr 1916 und den Kämpfen in den „Herr der Ringe“ (1954/1955) und den „Hobbit“-Romanen (1937) auch bildlich aufgezeigt werden. Schade nur, dass dies leider auch schon fast der einzige Regieeinfall dieses ansonsten leider recht bieder gefilmten Biopics ist.

Dabei wird in der Handlung ständig die Kraft der Fantasie gefeiert. Und zu welch großartigen Dingen der menschliche Geist doch fähig sei, sobald dieser sich ungestört entfalten kann. Dumm nur, dass eine solche Fantasie diesem Film über den Fantasy-Autor weitestgehend abgeht.

„Tolkien“. USA 2019. R.: Dome Karukowski. D.: Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney. 112 Minuten. FSK: ab 12