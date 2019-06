Osnabrück. Für "Verachtung", den vierten und letzten Film der Jussi Adler-Olson-Reihe in alter Besetzung, ermitteln Carl Mørck und sein Kollege Assad (Nikolaj Lie Kaas und Fares Fares) unter anderem auf der berüchtigten dänischen Insel Sprogø, auf der einst grausame Experimente an "liederlichen" Frauen durchgeführt wurden.

In Dänemark wurden in den Jahren 1929 bis 1967 rund 11000 Menschen zwangssterilisiert. Die meisten davon Frauen. Insbesondere der dänische Sozialdemokrat und Jurist K.K. Steincke gilt als aktiver Wegbereiter dieser Form von „Rassenhygiene“, die vorsah, geistig und körperlich behinderte sowie andere nicht ins gesellschaftliche Bild des dänischen Wohlfahrtstaates passende Menschen an der Fortpflanzung zu hindern. Die Kriterien dafür, wer nicht der Norm entsprach, wurden freilich sehr willkürlich ausgelegt. Für junge „Flittchen“ reichte es manchmal schon, beim heimlichen Sex mit der Jugendliebe erwischt zu werden.

Entmündigt und misshandelt

Ganz so, wie es der jungen Nete (Fanny Leander Bornedal) zu Beginn der neuesten Jussi Adler-Olsen-Verfilmung „Verachtung“ geschieht. Ihr Vater schickt sie 1961 zur Strafe auf die Insel Sprogø, wo sie in einer Besserungsanstalt und Frauenklinik wieder auf den Pfad der Tugend geführt werden soll. In Wirklichkeit ist dieser Ort die Hölle auf Erden. Dort werden aufmüpfige Teenager und „liederliche“ Frauen entmündigt, misshandelt und grausamen Experimenten unterzogen.

In zahlreichen Rückblenden thematisiert „Verachtung“ anhand dieses Einzelschicksals die Leiden unzähliger Frauen auf Sprogø und anderswo. Ein Thema, das noch lange nicht aufgearbeitet ist. Und natürlich auch eine Steilvorlage für Adler-Olsens Thriller-Reihe um Carl Mørck (Nikolaj Lie Kaas) und seinen Kollegen Assad (Fares Fares) im Sonderdezernat Q bietet.

Mumifizierte Leichen

Bauarbeiter finden in einer lange nicht mehr benutzten Wohnung drei mumifizierte, um einen Tisch sitzende Leichen. Vor ihnen deren eigene Geschlechtsorgane. Bei einer der Leichen handelt es sich offenbar um Nete. Bei den anderen beiden um eine Prostituierte sowie einen Anwalt. Ein Stuhl ist leer und verweist darauf, dass die Tat nicht ganz zu Ende geführt wurde.

Ihre Recherchen führen Mørck und Assad schon bald zu der ehemaligen Anstalt auf der Insel Sprogø. Und von dort aus weiter zu einem gewissen Doktor Curd Wad (Anders Hove). Der heute hoch angesehene Arzt und Spezialist für künstliche Befruchtung hat offenbar eine unrühmliche Vergangenheit.

Regisseur Christoffer Boe gelingt es in seinem düster inszenierten Thriller, ein Stück Vergangenheitsbewältigung mit bösen, aktuellen gesellschaftlichen Tendenzen zu verknüpfen. Die Rückblenden ins Jahr 1961 bilden dabei einen interessanten Kontrast zur heutigen Zeit, in der plötzlich wieder um zahlreiche freiheitlich-demokratische Errungenschaften gerungen werden muss. Leider setzt Boe in seinem Thriller aber auch allzu häufig auf unnötig reißerische und voyeuristische Bilder.

Ratlos in eigener Sache

Darüber hinaus merkt man der Romanadaption ein gewisses Stück Ratlosigkeit in eigener Sache an. Da die Produktionsfirma Zentropa nur die Rechte für die ersten vier Romane besitzt, soll Assad am Ende von "Verachtung" das Sonderdezernat Q verlassen. Oder soll man ihn komplett über die Klinge springen lassen? Und Mørck gleich hinterher? Letzendlich haben sich die Drehbuchautoren um Bo Hr. Hansen dann immerhin für eine Art offenes Ende entschieden.

Wie Anfang Juni bekannt wurde, wird die beliebte Filmreihe nach den Romanen von Adler-Olsen auf jeden Fall weitergeführt. Jetzt liegen die Rechte allerdings bei der Produktionsfirma Nordisk Film, die bereits Einzelheiten zur Fortführung der Reihe bekannt gegeben hat. In den Hauptrollen sollen ab dem fünften Film mit dem Arbeitstitel „The Marco Effect“ dann Ulrich Thomsen und Zaki Youssef zu sehen sein. Und Martin Zandvliet, dessen Film „Unter dem Sand“ 2017 für den Auslandsoscar nominiert war, soll Regie führen.

Verachtung. DK/D 2018. R.: Christoffer Boe. D.: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Johanne Louise Schmidt, Fanny Leander Bornedal. Laufzeit: 118 Minuten. FSK: ab 12. Cinema Arthouse, Filmpassage.