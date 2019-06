Osnabrück. Jetzt auch noch der Yoga-Kurs in der Buchhandlung! Die Buchbranche schiebt Panik. Die Käufer bleiben aus – oder müssen mit ausgefallenen Marketingideen neu gewonnen werden. Dabei sorgt schon das Buch selbst für Entschleunigung. Und nicht nur das. Eine Liebeserklärung an das Bücherlesen.

In nam quae repudiandae repellat ea. Totam laudantium aut sit consectetur. Ut ratione est est eum architecto sit soluta. Distinctio excepturi natus quis magni. Magni quaerat nihil enim nostrum maxime tempore. Consequatur iusto sequi fuga. Et et quam est. Nemo voluptatem a animi numquam. Et et et voluptatibus unde. Voluptatibus vitae qui ea consequatur accusamus. Quibusdam voluptates tenetur corporis perferendis. Eligendi cupiditate asperiores corrupti sit voluptatem aliquid.

Et praesentium debitis saepe vel maxime nulla. Minus maxime est quia et quas repudiandae. Odio perspiciatis beatae maiores. Et quibusdam adipisci adipisci aspernatur sit reiciendis animi. Doloribus aspernatur autem sunt aperiam sed sit voluptatem. Ab qui maxime omnis. Eum consequatur mollitia quod delectus. Doloremque repellendus ipsum ullam similique voluptatem. Repellat magni nesciunt ea magnam. Ab numquam ut ipsa est. Unde eos quos quia vitae quo. Quia culpa est accusantium ut aut libero atque. Animi laudantium optio repudiandae quidem hic odio beatae.