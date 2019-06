Berlin. "Die Tribute von Panem - Band 4": Suzanne Collins kündigt eine Vorgeschichte ihres Bestsellers "Hunger Games" an.

Suzanne Collins setzt ihre Jugendbuch-Reihe "Die Tribute von Panem" fort. Wie der Verlag Scholastic mitteilt, wird die dystopische Trilogie im kommenden Frühjahr um einen vierten Band ergänzt.





Wovon handelt Teil 4 der "Tribute von Panem"?

Einen Titel hat das neue Buch von Suzanne Collins noch nicht. Fest steht aber schon, dass der vierte Band vor der Geburt von Katniss Everdeen spielen wird, von deren Überlebenskampf die Original-Trilogie erzählt. Die Handlung des neuen Bandes ist 64 Jahre vor der bekannte Geschichte angesiedelt und führt zurück in die Phase der zehnten Hunger Games.

Die Autorin selbst lässt sich mit den Worten zitieren: "Mit diesem Buch wollte ich den Naturzustand erforschen, wer wir sind und was wir für das Überleben als notwendig erachten. Die Phase des Wiederaufbaus zehn Jahre nach dem Krieg – die sogenannten Dunklen Tage, in denen Panem sich wieder aufrappelt – bietet den Figuren eine gute Gelegenheit, diese Fragen anzupacken und damit ihre Sicht auf die Menschheit zu bestimmen."

Wann erscheint die Vorgeschichte?

Als Erscheinungsdatum für den englischsprachigen Raum nennt der Verlag den 19. Mai 2020. Das neue Buch wird zeitgleich gedruckt, digital und als Hörbuch erscheinen. Collins "Tribute"-Reihe stand mehr als vier Jahre in Folge in der Bestsellerliste der "New York Times". Weltweit wurden über 100 Millionen Bücher verkauft. Die vier Verfilmungen mit Jennifer Lawrence haben über drei Milliarden Dollar eingespielt.

Mehr zum Thema:

Anzeige Anzeige

Millionär will echte "Hunger-Spiele" auf Privatinsel ausrichten