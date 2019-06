Osnabrück . Umjubelt war der Auftritt des Landesjugendballetts Berlin mit dem Titel „The contemporaries – Im Hier und Jetzt (Volume 2)“ bei der Tanzwoche.

Sie vermögen es, jeden Muskel einzeln zu bewegen, mit dem Strecken des Fußes Spannung zu erzeugen. Ihr Timing ist nahezu perfekt. Und dabei sind es Nachwuchstänzer, die sich mit „The contemporaries – Im Hier und Jetzt (Volume 2)“ präsentieren. Einen fulminanten Auftritt bieten die rund 70 Tänzerinnen und Tänzer des Landesjugendballetts Berlin beim zweiten Abend der Tanzwoche.

Vier Stücke umfasst das Programm, allesamt stammen sie von zeitgenössischen Choreografen und erlauben doch, dass die angehenden Profitänzer unterschiedlichste Stilrichtungen zeigen können – von Elementen des Klassischen Balletts bis zum Modern Dance. Bei allen Unterschieden sind alle Choreografien des Abends von Experimentierfreude geprägt.





Im Halbdunkel bewegen sich die Tänzer auf der Bühne. Die Körper erscheinen nur angedeutet bei „All long dem day“. Trotzdem sind die fünf Frauen und fünf Männer extrem präsent, holen die Zuschauer aus dem Hier und Jetzt hinein in einen Kosmos aus Schuld und Befreiung, aus existentieller Not, Auseinandersetzung und seelischer Klärung. Marco Goecke hat dieses Stück für die Staatliche Ballettschule Berlin choreografiert.

Gegründet wurde das Landesjugendballett Berlin 2017 mit dem Ziel, den Eleven der Ballettschule bereits während der Ausbildung zu mehr Bühnenerfahrung zu verhelfen. Seither reisen sie zu Bühnen im In- und Ausland. Diese Auftritte erweitern ihr ohnehin enormes Arbeitspensum: Die Jugendlichen absolvieren parallel ihre tänzerische Ausbildung und gehen zur Schule, um mit dem Abitur abzuschließen.





Und was für einen Auftritt bieten sie in Osnabrück: Es ist pure Energie, die von der Bühne strömt. Ironisch, melancholisch, wütend, zart und kraftvoll interpretieren sie die Stücke. Darunter ist auch „Meninos“ von Mauro de Candia, einem Stück, in dem sich die Menschen wie in einer Stierkampfarena präsentieren – obwohl sie eigentlich Angst vor dem großen Auftritt haben. Mit großer Spielfreude verdeutlicht das Ensemble die Spannung in den Charakteren – die sich in „Meninos“ in Ironie entlädt.

Eröffnet hat das Landesjugendballett den Abend mit „Far“ von Wayne McGregor. Eine Arbeit, die Tänzern eine sehr feine Technik abverlangt, während sie die Suche nach Halt in einer sich schier endlos hinziehenden Schleife verkörpern.







Den fulminanten Schluss findet der Abend in der Choreografie „Bolero – die Zukunft beginnt jetzt“ von Gregor Seyffert, dem künstlerischen Leiter der Staatlichen Ballettschule Berlin. In den 15 Minuten immer weiter anschwellender Musik von Maurice Ravel zeigt Seyffert den Ablauf des Ballettunterrichts von Kindesbeinen bis zum ausgebildeten Tänzer, bis alle gemeinsam die letzten Takte tanzen. Dann herrscht kurz Stille, bevor im Zuschauerraum der Jubel losbricht.