Osnabrück. Die Kelly Family, Götz Alsmann und Pee Wee Ellis werden im Dezember für Begeisterung und Besinnlichkeit sorgen.

Die Kelly Family geht nach ihrem Comeback vor zwei Jahren im Spätherbst auf eine ausgedehnte Tournee. Am 5. Dezember feiern sie in der TUI Arena in Hannover und genau eine Woche später in der ÖVB Arena in Bremen das 25. Jubiläum ihres Erfolgsalbums „Over the Hump“.

Mit Canzone-Klassikern von Fred Buscaglione bis Adriano Celentano und von Renato Carosone bis Marino Marini bestreitet Götz Alsmann seine Konzerte am 7. Dezember in der Halle Münsterland in Münster und am 13. Dezember in der Stadthalle in Rheine. Dort präsentiert er sein Programm „… in Rom“.

Besinnlichkeit und eine hochexplosive Mischung aus Blues und Gospel, Soul, Jazz und Funk rührt der amerikanische Saxofonist Pee Wee Ellis mit seiner kleinen Big Band zusammen, wenn er am 14. Dezember im Konzerthaus in Dortmund spielt. Es soll ein wahres Fest der Liebe werden. Mit dabei ist China Moses am Gesang.

