Duisburg. Wie gehts? Läuft! Julian Opie bringt den digitalen Jedermann auf Trab. Seine Skulpturen und LED-Bilder zeigen, wie wir als Partikel in der Menge durch den Alltag hetzen. Eine triste Lesart der Kunst? Nein, der britische Pop-Künstler Opie hält auch eine tröstliche Botschaft für uns bereit.

„Läuft“ ist das neue „Geht so“. Mit „Läuft“ reagieren Menschen der Digitalgeneration auf die Frage nach Befinden und Tagesform. „Läuft“ läuft selbst – als fluides Kommunikationspartikel durch Chats und Foren. Vor dem Duisburger Lehmbruck-Museum läuft es auch. Bildhauer Julian Opie lässt „Amelie, Jeremy, Theresa Sam“, so der Titel des Werks, auf den vier Bildseiten einer kantigen LED-Säule unablässig im Kreis herumtraben. Der Pferdeschwanz der jungen Frau wippt, der Jackenkragen des älteren Herrn flattert, und alle vier sehen aus wie jene Passanten, die wir kurz aus dem Augenwinkel heraus wahrnehmen, wenn sie vorübereilen und dabei gestresst wirken. Hier weiterlesen: Schönheit - immer nur glatt und perfekt? Wie haben die Bildhauer Auguste Rodin und Wilhelm Lehmbruck das gesehen?

Mit eigenem Signet

Opie ist der Künstler mit dem eigenen Signet. Seit 1997 verknappt er Porträts von Menschen mithilfe von Computerprogrammen auf ihre unerlässlichen Grundlinien. Sein Kunststück: Er hält präzis die Mitte zwischen individuellem Porträt und allgemeinem Typus. Mit jedem dieser Bilder stellt Julian Opie die Frage, ob der Einzelne in der nivellierten Massengesellschaft noch er selbst bleiben kann. In der digitalen Ära gewinnt diese Frage an Schärfe. Der Mensch – ein mediales Zeichen? Julian Opie hat daraus ein Markenzeichen gemacht.

LED-Säule

In Duisburg hat er nun die LED-Säule mit dem Titel „Amelie, Jeremy, Theresa Sam“ vor das Lehmbruck-Museum gestellt und hinter der Glasfassade der großen Ausstellungshalle sieben Metallfiguren postiert, die ebenfalls in flottem Schritt unterwegs sind. Mit einer Höhe von über zwei Metern und einer Breite von etwas über 30 Zentimetern funktioniert jede dieser Plastiken wie ein Aufsteller im Raum. Der Korpus trägt jeweils die Konturlinien einer Figur. Und sehen sie damit nicht alle in gewisser Weise gleich, ja uniform aus?

Falle der Wahrnehmung

An diesem Punkt hat Julian Opie uns Betrachter in der Falle, in der Wahrnehmungsfalle. Wir blicken auf die schattenlosen Konturlinien und legen uns in einer Sekunde darauf fest, wen wir da vor uns sehen. Der schnelle Blick rubriziert. Mehr nicht. Wer aber aufmerksam hinschaut, bemerkt, dass er die einzelnen Figuren zu schnell auf Typen, ja Stereotypen festgelegt hat. Was aber ist mit der jungen Frau in der Blümchenhose, die auf ihr Smartphone schaut? Was mit dem Herrn mit der Flatcap auf dem Kopf? Und die Figur in dem wallenden Gehrock – ist sie eigentlich Mann oder Frau? In Julian Opies vermeintlicher Schablonenwelt tauchen mit einem Mal feine Differenzierungen auf.





Cover für Rockband

Jede dieser Skulpturen wirkt wie ein Appell, mitten in der vermeintlichen Masse den Menschen zu sehen. Jedes Detail von Kleidung oder Bewegungsstil erzählt eine kleine Geschichte über Wünsche, Hoffnungen, Lebensweisen. Julian Opies Botschaft ist klar: Es lebe der Unterschied! Julian Opie hat mit seinen Porträts und Skulpturen auf der Documenta in Kassel und auf der Biennale von Venedig brilliert. Viele Ausstellungen in großen Museen unterstreichen seinen Platz im Establishment einer Kunstwelt, die auch offen ist für Neue Medien und die Popkultur. Opie hat mit seinen Porträts zum Beispiel ein Albumcover der britischen Band The Blur gestaltet – ein Indiz dafür, dass Opie auch jenseits der Museumsmauern das Lebensgefühl vieler Menschen trifft.

Die Skulptur lebt

Im Kontext des auf Bildhauerei spezialisierten Duisburger Museums berührt Opies Werk wiederum ganz andere Assoziationen. Der Bildhauer spielt mit dem Pygmalion-Mythos der verlebendigten Skulptur und mit dem Motiv der schreitenden Figur. Deren Tradition reicht lang, von den Skulpturen der alten Ägypter über Auguste Rodins Schreitenden Mann und die Gehenden Alberto Giacomettis bis zu Joseph Beuys und seinem Selbstporträt „Die Revolution sind wir“. Von so viel ausgreifendem Optimismus ist bei Opie allerdings nichts mehr zu spüren. Seine Figuren sind ständig unterwegs, machen aber nie einen Schritt nach vorn.

Duisburg, Lehmbruck Museum: Julian Opie. Bis 15. September 2019. Di.-Fr., 12-17 Uhr, Sa., So., 11-17 Uhr. Zur Information über die Ausstellung geht es hier.