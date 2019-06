Osnabrück . Am Sonnabend feierten Nachwuchs-Choreografen der Osnabrücker Dance Company mit „Open Windows VII“ Premiere.

Die hohe Kunst des Tanzens ist es, die harte körperliche Arbeit ganz leicht erscheinen zu lassen. Drei junge Choreografen und zwei junge Choreografinnen der Osnabrücker Dance Company haben diesem Ziel bei „Open windows VII“ noch ein Krönchen aufgesetzt: In jeder der vier Choreografien bringen die Tänzer ein Augenzwinkern auf die Bühne, das jedem noch so existenziellen Thema eine Leichtigkeit verleiht, mit der es sich angenehmer leben lässt. Dass die Tänzer diese Ideen präzise zu transportieren vermögen, zeigt einmal mehr, wie sehr die Company um ihren Tanzdirektor Mauro de Candia zusammen gewachsen ist.

Klare Farben, keine Muster: Die Kostüme der Tänzerinnen und Tänzer im Pro- und im Epilog des Abends weisen auf das Thema hin, das Mauro de Candia dieses Jahr als Leitmotiv für „Open windows“ vorgegeben hat. Bauhaus. De Candia hat selbst schon mit der Company zu diesem Thema gearbeitet – wie könnte es im 100. Jahr nach Gründung der Schule für Kunst und Handwerk anders sein? Bei „Open windows“ zeigen fünf seiner Tänzer, wie sie dieses Thema choreografisch interpretieren.

Wassertropfen. Zu ihren Klängen lässt Ana Torre sechs ihrer Kollegen das Thema „Primal Drops“ (übersetzt etwa „Urtropfen“) interpretieren. In voneinander abgegrenzten Sequenzen wandern sie durch ein Leben, geprägt von einzelnen zentralen Stationen. Liebe, Ausgrenzung und Tod sind darunter, die von den Tänzern mit präziser Körpersprache transportiert werden. Torre setzt den Startpunkt des Abends für getanzte Selbstironie, wenn mitten im Stück ein Hahn kräht – und befasst sich zugleich mit der Inspirationsquelle Oskar Schlemmers – Friedrich Nietzsches Idee der Geburt der Tragödie.

Einiger Requisiten bedient sich Yi-Chi Lee, wenn er in „Chopsticks“ (Essstäbchen) verdeutlicht, wie ein Paar sich im Leben gegenseitig formt. Schon mit der ersten Szene, wenn Yi-Chi Lee mit Luka Ostrez in ihre Hosen steigt, ohne die Hände voneinander zu lösen - und ohne dass ihnen die dritte Tänzerin (Ana Torre) dabei hilft. Die drei zeigen, wie ein Miteinander entsteht. Dabei setzt Lee sich mit der von den Bauhaus-Schülern angestrebten Geschlechtergleichheit auseinander, indem er zwei Männer das Paar tanzen lässt.

Halb mechanisch, halb menschlich bewegen sich in „16:9“ die vier Tänzer. Damit stellen sie in der Choreografie von Christina Commisso und Lennart Huysentruyt Bezüge zwischen den Innovationen der Zeit des Bauhauses und der heutigen Digitalisierung her.

Luka Ostrez, der derzeit sein Praktikum als Eleve bei der Company absolviert, setzt sich in „The Room 4, 1+1=4?“ mit dem gesetzlosen Raum, mit Grenz- und Gesetzesüberschreitungen auseinander. In einer Ernsthaftigkeit, die sich nicht nur an den Kostümen bricht, die bei Bewegungen beginnen zu stauben. Ein starkes, berührendes Stück.

Anzeige Anzeige

Zu Beginn des Abends gab Patricia Stöckemann, die Managerin der Dance Company, dem Publikum eine kleine Regieanweisung: Die Gäste können bei jeder Aufführung von „Open windows“ abstimmen, welche der vier Choreografien ihnen am besten gefällt. Nach der letzten Vorstellung, am 21. Juni, wird die beliebteste Choreografie mit dem „Höhenflug-Förderpreis für junge Choreograf*innen“ in Höhe von 1000 Euro ausgezeichnet.