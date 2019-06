Hamburg/Osnabrück.. Sie ist erste Solistin am Hamburg Ballett. Gerade bereitet sich Anna Laudere auf die Wiederaufnahme von Anna Karenina vor. Die Liebesgeschichte tanzt sie mit ihrem Ehemann Edvin Revazov, der ist nämlich ebenfalls ein Star am Neumeier Ballett.

Wer Anna Laudere, erste Solistin im Hamburg Ballett, treffen will, muss sich ganz und gar nach den Ballett-Terminen der 36-jährigen Lettin richten − in der kurzen Mittagspause eines harten Proben-Tages zum Beispiel. Die Primaballerina probt für die Wiederaufnahme von „Anna Karenina“ im Ballett-Zentrum, man sieht ihr die Intensität der Proben an. Aber für das Interview nimmt sie sich alle Zeit, um ihre Leidenschaft zu erklären. .

Fühlen Sie sich nach 20 Jahren an der Alster eigentlich so langsam als Hamburger Deern?

Nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Ich liebe Hamburg, ich bin wahnsinnig gerne hier, und die Arbeit mit John Neumeier ist einfach unglaublich und wunderbar. Aber richtig zu Hause bin ich in meinem Sommerhaus in Lettland.

Haben Sie manchmal Heimweh?

Ja, schon. Lettland ist nun mal meine Heimat. Wir haben ein Sommerhaus an der Ostsee. Seit ich fünf Jahre alt war haben wir dort unsere Sommer verbracht und manchmal auch den Winter. Es ist ein kleiner Ort mitten im Wald, die nächste Stadt ist 40 Kilometer entfernt. Ich muss da einfach immer wieder mal hin zurück. Da habe ich meine Wurzeln, das ist der Boden, wo ich Energien auftanke, wo ich mich sammeln kann. In der großen Stadt passiert so viel im Laufe eines Jahres und während einer Saison, dass ich einen Ort brauche, wo ich zur Ruhe komme und zu mir finde.

Fanden Ihre Eltern das damals toll, als Sie mit 16 Jahren weggingen nach Hamburg?

Es war ja eigentlich mehr ihre Entscheidung als meine. Ich hatte damals viele Probleme in meiner Schule in Riga. Schon als Teenager hatten wir ein hartes und volles Programm. Wir starteten um acht Uhr morgens mit dem normalen Unterricht, und mittags um ein Uhr begannen wir mit Ballett bis sechs Uhr abends. Tanzunterricht, Rollenstudium, Make-up, Klavierunterricht, alles eben. Wenn wir abends um acht Uhr endlich zu Hause waren, mussten wir noch Hausaufgaben machen und Vorbereitungen für den nächsten Morgen, sechs Tage die Woche, ein Jahr lang. Ich habe jeden Tag geweint. Wenn ich heute daran zurückdenke, glaube ich, es war damals fast schon ein Burn-out.

Warum war Hamburg die Lösung?

Meine Mutter konnte das nicht mehr mit ansehen, und mein Vater hatte Freunde in Hamburg, deshalb schlugen sie mir diese wundervolle Compagnie mit ihrem wundervollen Choreografen vor. Ich wusste nicht, wohin ich komme, und hatte John Neumeiers Arbeiten noch nie gesehen oder davon gehört. Meine Heimat aus dem ehemaligen Ostblock war damals immer noch sehr abgeschlossen, es gab keine Informationen, kein Internet, nichts. Für mich war das sehr schwer, ich war fast noch ein Kind, meine Eltern, mein Hund, meine Katzen, alles war zu Hause. Aber meine Mutter sorgte sich um mich und sagte: Entweder du machst in Hamburg weiter oder du hörst auf zu tanzen.

Warum waren Sie trotz dieser Erfahrungen so früh so sicher, Balletttänzerin zu werden?

Ich liebe einfach zu tanzen. Das war nicht gleich von Anfang an so, die ersten beiden Klassen in der Schule war ich nicht gut, da hatte ich einige Tiefpunkte. Wir hatten Klassen mit Schülern, in denen die Eltern Tänzer waren. Die waren schon früh gut und hatten viel Talent. Meine Mutter war eine Malerin, mein Vater war Schmuckdesigner. Aber meine Oma hat alle vier Jahre ein großes Tanz- und Gesangsfestival organisiert, sodass ich schon mit vier Jahren Volkstanz gemacht habe. Meine Eltern wollten mich erst auf eine Kunstschule schicken, aber die Aufnahmeprüfung wäre ein Jahr später als zur Ballettschule gewesen. So fragte mich meine Großmutter, ob ich nicht Ballett versuchen wollte. Und ich liebte Tanzen, so wie ich Malen und Schreiben liebte, und dachte: Warum nicht? In den ersten Klassen habe ich mich oft gefragt: Warum bin ich nicht so gut wie die anderen, was läuft falsch? Und dann habe ich angefangen, härter zu arbeiten.

Sie haben wohl so ziemlich alle klassischen Ballette und großen Neuinszenierungen als Primaballerina getanzt. Gibt es noch eine Herausforderung für Sie?

Natürlich. Das hört nie auf. Wenn du Tänzerin bist, kannst du niemals perfekt sein. Das geht jedem Tänzer so. Und das ist für mich ein wunderbarer Teil beim Tanzen: dass du dich immer weiterentwickelst.

Haben Sie nie den Drang gehabt, von Hamburg wegzugehen und noch mal ein anderes Ensemble mit einem anderen großen Compagnie-Chef kennenzulernen?

Nein, ich liebe John Neumeier. Ich kann nicht wirklich erkennen, warum ich woanders hingehen sollte. Wenn man jünger ist, weiß man vielleicht noch nicht so genau, wo sein Platz ist. Aber ich weiß es und ich bin glücklich hier. Ich habe einen Choreographen den ich verehre, mit dem ich liebe zusammen zu arbeiten. Der in seiner Arbeit fantastisch ist. Ich hatte nie das Gefühl, hier nicht herzugehören, bin hier am richtigen Platz. Und ich habe von John viel über mich selbst gelernt.

Zum Beispiel?

Ich habe mich verändert, ich habe erkannt, wer ich wirklich bin, wie ich anders an Dinge herangehen muss, Ich habe erfahren, was Disziplin ist. John Neumeier ist für mich ein großes Vorbild und die Arbeit hier in Hamburg ist für mich wie ein ewiges Studium. Darum bin ich so sicher, hier am richtigen Platz zu sein. Oft gehe ich mit meinem Ehemann sogar in unserer Freizeit in unser Ballettzentrum, um zu tanzen und mich weiter zu entwickeln. Freunde sagen dann manchmal: Das ist doch eure Freizeit. Aber das ist ja keine Strafe für uns, sondern etwas, was uns besser macht und weiterbringt. Das haben wir von John gelernt. Wenn man sieht, wie er arbeitet, weiß man, was Passion zum Ballett ist. Ich habe für mich wirklich erkannt, dass ich eine große Liebe zu dieser Form der Kunst in mir trage.

Wieso sind eigentlich viele großartige Solisten so wie Sie und Edvin Revazov auch miteinander verheiratet? Können Ehepaare große Emotionen beim Tanzen besser ausdrücken als andere Solisten?

Wenn wir zusammen tanzen, fühlen wir uns besonders eng verbunden. Wir kommen uns noch näher. Wir verbringen mehr Zeit miteinander, denn wenn du Mitglied einer Compagnie bist, hast du nicht mehr so viel Zeit für das Leben draußen: andere Leute zu treffen, neue Freunde zu finden oder gar neue Beziehungen. Denn das braucht Zeit. Und du musst diesen Freunden oder Beziehungen etwas bieten, für das du den ganzen Tag Zeit haben musst.

Sie und Ihr Mann sind beide Erste Solisten. Gibt es Konkurrenz zwischen Ihnen?

Nein, es ist wunderbar, zusammen zu leben, verheiratet zu sein und zusammen zu tanzen. Das ist ein großes Plus. Wir können unsere Zeit zusammen im Ballettzentrum verbringen, wir können zuhause über gemeinsame Erfahrungen sprechen, uns Anregungen geben. Ich kann mir nicht vorstellen, ein Leben mit jemandem zu führen, der nicht beim Ballett ist. Ballett ist ein Teil von mir, von meinem Leben. Ich muss darüber sprechen können, das ist kein Job, das ist ein Lebensstil, ein Lebensgefühl.

Bestimmt Ballett Ihr Leben völlig oder gibt es auch noch ein Privatleben?

Wir haben einen Hund und gehen oft mit ihm in den Park, wir sind gern am Strand, wir lieben es ruhig: Wenn ich ein paar Tage frei habe, fahre ich nach Hause, vor allem, um meinen Vater zu sehen und in unserem Sommerhaus zu sein.

Sie tanzen seit Jahren miteinander, auf einmal war es Liebe – können Sie sich noch an den Moment erinnern?

Sehr genau. Wir kannten uns schon einige Jahre, vier oder fünf, als meine Mutter im Mai 2004 starb, das war eine große Tragöde für mich. Und dann hatte ich im Oktober eine schwere Verletzung am Knie. Meine ganze Welt brach zusammen. Edvin war damals da für mich und half mir. Das war der Punkt.

Denken Sie manchmal daran, was nach Ihrer aktiven Karriere als Tänzerin kommt?

Ich muss ja darüber nachdenken, (lacht) es wird hart werden, die Bühne irgendwann zu verlassen. Ich hoffe, ich werde den richtigen Zeitpunkt finden. Ich möchte nicht den richtigen Moment verpassen und gehen müssen, wenn es bereits überall ein Thema ist.

Wie lange kann eine erste Solistin auf diesem Niveau tanzen?

Solange du noch alles aus dem Repertoire tanzen kannst, solange dein Körper mitmacht und Kopf und Körper im Einklang sind. Vielleicht geht das bis Ende 30, manchmal auch weitaus länger. Aber jeder Tänzer ist anders, jeder hat eine andere Fitness. Und dann gibt es ja in jedem Abschnitt deines Tanzlebens ganz unterschiedliche Herausforderungen, die Rolle ändert sich auch für Tänzer, und es ist auch sehr spannend, diese neuen Rollen anzunehmen. Solange du damit klarkommst und diese sich verändernden Herausforderungen auf der Bühne annimmst, kannst du weiter ganz oben tanzen.

Können Sie sich ein Leben ohne Ballett und ohne Tanzen vorstellen?

Nein. Die ersten Jahre würde ich vielleicht noch Hunde züchten, aber dann würde ich sehr bald zum Ballett zurück wollen, nicht als Tänzerin natürlich, aber ich würde gern versuchen weiterzugeben, was ich gelernt und erfahren habe.

Wollen Sie irgendwann wieder zurück nach Lettland?

Ich würde das sehr gern, aber wenn ich auch in Zukunft etwas mit Ballett machen möchte, weil das meine Passion ist, gibt es wohl keine echte Chance, diesen Wunsch in Lettland zu erfüllen.