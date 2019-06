Münster. Manche Kunst wirkt, als sei sie aus der Zeit gefallen. Die abstrakte Kunst der Nachkriegszeit gehört dazu. Jetzt wagt sich das Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster an Bilder von vergessenen Künstlern. Das Haus inszeniert eine spannende Wiederentdeckung. Die Botschaft der Bilder: ihr Protest gegen Naturzerstörung.

Sie bilden die verlorene Generation der Nachkriegszeit, Maler wie Alfred Manessier, Jean Bazaine oder Jean Le Moal. Museumsleute haben ihre wunderschönen Gemälde meist in die Depots verbannt. An den Wänden hängen andere, lautere Bilder aus jener Zeit, die grotesk verzerrten Frauenbilder Willem de Koonings, Jackson Pollocks wüste Malorgien, Mark Rothkos mystisch schwebende Farbflächen. In den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts tobte der Streit zwischen den Positionen der Abstraktion. Er schien längst entschieden. Jetzt wagt das Picasso-Museum in Münster, was sich Ausstellungsmacher sonst nicht trauen, und holt die vergessene Malergruppe zurück ans Licht. Ein Wagnis, das mit dem Glück einer unverhofften Wiederbegegnung belohnt wird.

Kirchenfenster in Bremen

Dabei waren die Maler, die nun in Münster ausgestellt werden, zu Lebzeiten unbedingt präsent. Vor allem Jean Bazaine, Roger Bissière und Alfred Manessier gehörten zu jenen Abstrakten Frankreichs, die bei den ersten drei Ausgaben der Documenta zwischen 1955 und 1968 vertreten waren. Manessier sorgte auch mit seinen Glasmalereien in Deutschland für Furore. Er stattete das Essener Münster, die Kirche Sankt Gereon und zwischen 1966 und 1979 auch die Bremer Liebfrauenkirche mit prachtvoll leuchtenden Glasfenstern aus. Das Pathos dieser an strahlenden Farben und fulminanten Lichtwirkungen orientierten Abstraktion bestimmte das künstlerische Klima der Nachkriegszeit. Inzwischen ist dieser Ruhm nachhaltig verblasst. Die abstrakte Malerei der meist als Informel bezeichneten Strömung ist dem Publikum fremd geworden.

Schweizer Sammler

Das Picasso-Museum bietet jetzt 100 Gemälde und Grafiken von Jean Bazaine, Roger Bissière und Alfred Manessier sowie Elvire Jan, Gustave Singier und Jean Le Moal auf. Die Bilder kommen aus kleineren Museen und zu einem erheblichen Teil aus der Kollektion eines anonym bleibenden Schweizer Sammlers, der sich freuen darf, seine Bilder nun so nachhaltig ins Licht gesetzt zu sehen. Neben Münster beteiligen sich auch das Musée Granet in Aix-en-Provence sowie das Museum im nordfranzösischen Roubaix an der kleinen Ausstellungstournee. An diesen drei Orten ist nun eine Präsentation zu erleben, die eine zu Unrecht vergessene Kunst neu sichtbar macht.

Flucht ins Mystische?

Aber was können uns die Bilder der französischen Abstrakten heute noch sagen? Das Informel, jene Richtung der abstrakten Internationale, war schon zur Zeit ihrer größten Präsenz in den fünfziger und sechziger Jahren umstritten. Die fließenden Farbflächen oder abstrakten Bildgitter erschienen vielen Kritikern als zu beliebig, zu weit weg von Politik und Zeitgeist, als Ausflucht in ein mystisches Nirgendwo. Und verbarg sich in der Abstraktion nicht auch eine kulturpolitische Funktion, nämlich die, als Kunst der sich selbst als frei bezeichnenden Welt eine kulturelle Abgrenzung zur Kunstsprache des Sozialistischen Realismus und damit zum Gesellschaftssystem der Sowjetunion zu demonstrieren? Abstraktion als kulturelle Waffe im Kalten Krieg: Diesen fragwürdigen Ruf hat das Informel kaum mehr abstreifen können.





Sinfonie aus Sinnesreizen

Nachdem die kulturpolitischen Kämpfe um die Abstraktion der Nachkriegszeit selbst Geschichte geworden sind, darf der Blick wieder auf die Bilder selbst fallen. Die Maler, die im Picasso-Museum versammelt sind, verwandeln auf ihren Bildern die Wirklichkeit. Viele dieser Werke beziehen sich auf die Natur, auf Landschaft und Meer, auf Hügel, Pflanzen, Wellen. Vor allem Bazaine, Manessier und Le Moal inszenieren auf ihren Bildern eine zweite Natur. Sie lebt aus bewegten Farben, durch die Windstöße und Lichtgarben zu schießen scheinen. Jedes Bild eine nie gesehene Sensation, eine Sinfonie aus Reizen für die Sinne - so funktioniert diese Kunst, die ihre Schöpfer der Musik nahe wissen wollen. Überhaupt geht es dieser Malerei darum, eine Welt eigener Empfindungen zu etablieren, die vor der Sprache liegt, vor aller Technik. Eine Intervention gegen die Welt des Überflusses?

Blick für die Umwelt

Heute drängt sich diese Sicht geradezu auf. Die Maler der Abstraktion waren nicht schon deshalb unpolitisch, weil ihre Bilder keine fassbaren Motive aufweisen, keine konkreten Geschichten erzählen. Dafür zielen diese Bilder auf etwas anderes. Sie wollen Blick und Gefühl von Menschen weiten, die mitten in einer Ära grassierender Planungseuphorie Gefahr liefen, den Blick für Umwelt, Natur, am Ende sich selbst zu verlieren. Es ist kein Zufall, dass Manessier nach dem Erlebnis religiöser Umkehr in einem Trappistenkloster gewaltige Passionsbilder malte, die Malerin Elvire Jan den Weg in verinnerlichte Naturerlebnisse antrat. Diese abstrakte Kunst war in einem Punkt sehr konkret - in ihren Angeboten einer sich geradezu euphorisch verstehenden Sensibilität für die ganze Schöpfung. Genau damit sprechen uns diese Bilder heute wieder an - als Mahnungen an Menschen, die mit Klimawandel und Umweltzerstörung konfrontiert sind. Die Ausstellung selbst ist auch ökologisch zu verstehen. Sie holt die vergessenen Abstrakten wieder ans Licht als ginge es um den Protest gegen ein kulturelles Artensterben.

Münster, Kunstmuseum Pablo Picasso: Durch das Licht - Abstraktion in Frankreich. Bis 29. September 2019. Di.-So., 10-18 Uhr. Zur Information über die Ausstellung geht es hier.