Osnabrück. Mit Malcolm „Mac“ John Rebennack, der unter dem Künstlernamen Dr. John Weltruhm erlangte, tritt ein einflussreicher Künstler von der Weltbühne ab, der für wegweisende Impulse in der populären Musik sorgte.

Nichts brachte ihn aus der Ruhe. Gemäßigten Schrittes flanierte er 1999 hinter der Bühne über das Loreley-Open Air-Areal, ließ seinen Blick begeistert über die Natur und den Rhein schweifen, beantwortete seelenruhig die hektischen Fragen von Technikern, die seinen Auftritt im Rahmen einer WDR-Rockpalast-Übertragung vorbereiteten: Dr. John.

Der Amerikaner war immer schon eine Stilikone. Mit Gehstock und Hut, meist in Anzug und Weste gekleidet, bewegte er sich nicht nur durch seine Heimatstadt New Orleans. Wenn er sich ans Piano setzte, fand man sicherlich immer irgendwo diverse Totenkopfembleme und Voodoo-Utensilien auf der Bühne. So unkonventionell, wie er sich äußerlich gab, so ungewöhnlich rau und heiser hörte sich seine Stimme an und so wegweisend war die Musik, die er dazu spielte. Der Mischung aus Blues, Rock, Funk und Jazz verpasste er eine gehörige Portion Lokalkolorit, indem Stilistiken der Marching Bands, der kreolischen Musiker in Louisiana und der Klänge integrierte, die in New Orleans bei großen Stadtfesten wie Mardi Gras gespielt wurde.

John Rebennack, so sein bürgerlicher Name, war in vieler Hinsicht einzigartig. Daher wurden schon bald viele Größen der Musikszene auf ihn aufmerksam. Ob Frank Zappa, die Rolling Stones, ob Aretha Franklin oder Van Morrison, alle wollten mit Dr. John zusammenarbeiten, seine Ausstrahlung, sein groovendes Pianospiel und seine charismatische Stimme in ihre eigenen Aufnahmen integrieren.

Weil der Voodoo-Mann sich stilistisch nicht einsortieren ließ, ist er bis heute der einzige Musiker, der sowohl in die Blues Hall of Fame als auch in die Rock´n´Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Sechs Grammys und viele Alben, die zu den besten und wichtigsten Schallplatten aller Zeiten gekürt wurden, zeugen von der Bedeutung dieses Musikers.

Am 6. Juni 2019 beendete nach 77Jahren ein Herzinfarkt das Leben des einflussreichen Musikers.