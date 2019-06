Osnabrück. "Burning", entstanden nach einer Kurzgeschichte Haruki Murakamis, erzählt mit modernen Mitteln einen Thriller.

Paju nahe Seoul ist eine in ihrer Banalität eher triste Gegend. Aus der Ferne plärrt nordkoreanische Propaganda aus Lautsprechern, Gewächshäuser aus weißen Plastik stehen auf den Feldern. Der junge College-Absolvent Jong-su (Yoo Ah-in) lebt hier ein eher zielloses Leben, allein auf dem Hof seines im Gefängnis einsitzenden Vaters.

Eines Tages trifft er jedoch Haemi (Jeong Jong-seo) wieder, ein Nachbarsmädchen von früher. Er verliebt sich in sie. Als das Mädchen aber nach einer Kenia-Reise mit dem reichen und smarten Ben (Steven Yeun) auftaucht, ändert sich alles. Ben scheint mit Haemi zusammen zu sein. Bis Haemi eines Tages spurlos verschwindet. Welche Rolle spielt Ben dabei? Besessen verfolgt Jong-su von nun an den Konkurrenten. Am Ende eskalieren die aufgestauten Gefühle Jong-sus in einer Katastrophe.

Obwohl Plot und Werbung einen handfesten Thriller versprechen, ist „Burning“, die Verfilmung einer Kurzgeschichte des japanischen Autors Haruki Murakama, doch alles andere als ein „gewöhnlicher“ Genrefilm. Vielmehr entpuppt er sich als faszinierendes Gedankenspiel.

Denn immer wieder treffen Imaginäres und Realität zusammen.Gibt es die Katze Haemis wirklich, oder lebt sie nur dank der Vorstellungskraft der jungen Frau? Existierte bei den Nachbarn ein ausgetrockneter Brunnen, oder war der nur die Erfindung eines Kindes? Vieles bleibt rätselhaft-mysteriös, lässt sich logisch nicht erklären, wodurch der Erzählung immer wieder der Boden entzogen wird.

Vielfach ausgezeichnet erinnert Regisseur Lee Chang-Dong damit oft an die Formvollendung eines Michelangelo Antonioni, aber auch an die psychologischen Finessen eines Patricia Highsmith-Thrillers sowie in seiner Mehrdeutigkeit an den US-Autor und Literaturnobelpreisträger William Faulkner, der hier übrigens direkt zitiert wird.

Das Ergebnis überrascht: „Burning“ bietet hier eine ganz eigene und originelle Kombination aus Motiven der erzählerischen Moderne an. Und ist damit vor allem eins - ein Meisterwerk.

„Burning“. Südkorea 2018. R.: Lee Chang-dong. D.: Yoo Ah-in, Steven Yeung, Jeong Jun-seo . 148 Minuten. FSK: ab 12.