Osnabrück. Köstlich: "Ramen Shop" ist kulinarisches Kino aus Fernost, beschwört aber auch die düsteren Geister der Vergangenheit.

Der Duft. Der Geschmack. Die Konsistenz. Kann eine Suppe, die Kindheit zurückbringen? Für den japanischen Ramen-Nudelsuppen-Koch Masato schon. Als sein verwitweter und über die Jahre bitter gewordener Vater plötzlich stirbt, macht sich der junge Mann auf nach Singapur, dem Ort seiner Kindheit. Eigentlich will er dort nur das Rezept für die traditionelle „Bak Kut Teh“-Rippchensuppe erlernen. Dabei kommt er jedoch einem düsteren Familiengeheimnis auf die Spur – und muss erkennen, dass die frühere Kriegsfeindschaft zwischen Japan und vielen Ländern Asiens noch immer nachwirkt.

Sicher, die Geschichte von „Ramen Shop“ folgt der einfachen Formel „Gutes Essen hält Leib und Seele zusammen“.Zumal hier dauernd Gerichte gekocht, gegart, gebraten und gegessen werden. Fast scheint es so, als würde in diesem Film die Grenze zwischen Dreh- und Kochbuch verschwimmen. Bis am Ende alle Protagonisten erwartungsgemäß nicht nur satt, sondern auch zufrieden sind.

Entschleunigt erzählt, entfaltet Regisseur Eric Khoo dazu eine bittersüße Familiengeschichte, bei der nicht nur Hauptprotagonist einige salzige Tränen verdrücken dürfte, sondern auch so mancher Kinogänger.

Doch die Zutaten stimmen. „Ramen Shop“ laviert fein gewürzt zwischen Kulinarik und Gefühlswallungen.

Eine gut abgeschmeckte, letztlich versöhnliche Melange aus Zitronengras und Nudeln, aus Sentiment und persönlicher, zum Teil aber auch politischer Erinnerungskultur.

„Ramen Shop“. J/Singapur/F 2018. R.: Eric Khoo. D.: Takumi Saitoh, Seiko Matsuda, Jeanette Aw. 89 Minuten. FSK: ab 0.