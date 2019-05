Osnabrück. Hat Käthe Kollwitz stellvertretend für alle Frauen noch eine der letzen Männerbastionen erobert? Die 1945 gestorbene Bildhauerin ist jetzt mit einem Standbild in der Ruhmeshalle Walhalla vertreten. Der späte Triumph beeindruckt. Und doch brauchen ihn Künstlerinnen nicht mehr.

Mit stoischem Blick behauptet sie nun als eine von lächerlich wenigen Frauen ihre neue Position unter lauter Männern. Als Anwältin der Schwachen und Leidenden stemmt sie sich gegen Kaiser und Kriegshelden. Käthe Kollwitz (1867–1945) hat es geschafft. Sie hat ihren Platz im Ruhmestempel Walhalla – mit einer Büste aus einem Marmor, der so glatt und rein und kühl ist, wie es ihre eigenen Skulpturen niemals waren. Ein Sieg für alle Frauen? Ja, aber ein später Triumph, der heute kaum noch etwas verändert. Hier weiterlesen: Große Künstlerin für alle Menschen - Käthe Kollwitz vor 150 Jahren geboren.





Stein auf dem Kopf

Denn Frauen sind längst weiter. Das zeigen junge Künstlerinnen. Die steinerne Kollwitz besetzt nun einen der allerletzten Plätze, die in dieser steifen Hall of Fame der Deutschen noch frei sind. Derweil bewegt sich Natascha Süder Happelmann als lebende Skulptur über die Biennale von Venedig. Natascha Sadr Haghighian, die iranisch-deutsche Künstlerin mit dem lustigen Pseudonym, ist eine späte Nachfahrin der Kollwitz, als Bildhauerin und als engagierte Künstlerin. Sie stellt keinen Stein auf das Podest, sie trägt ihren Stein auf dem Kopf, als Attrappe aus Schaumstoff. Ihre Fragen haben auch die Kollwitz angetrieben. Es sind die Fragen nach dem Schicksal von Menschen, die leiden, ob unter den Weltkriegen damals oder unter der Flucht heute.

Kollwitz 2.0

Ist Haghighian die Kollwitz 2.0? Auf jeden Fall ist sie eine Frau in Bewegung, die jene Freiräume nutzt, die Kollwitz und andere Künstlerinnen der Moderne erst erstreiten mussten. Wie mühsam ihr Weg war, belegt gerade die Ausstellung „Bildhauerinnen“ in Bremen. Dort werden vergessene Künstlerinnen in Serie neu entdeckt. Die Kollwitz ist auch dabei, als eine der wenigen Künstlerinnen der Moderne, die berühmt und, wichtiger noch, populär geworden sind. Dennoch wirkt ihre Marmorbüste nun fast ein wenig verloren in der Gesellschaft jener sehr maskulinen Genies, die in der Walhalla versammelt sind. Hier weiterlesen: Der lange Weg zur Selbstbestimmung - Bremen zeigt Bildhauerinnen.





Die andere Erinnerung

Kein Wunder, denn die Kollwitz steht ebenso quer zur nationalen Erweckungsbotschaft der Walhalla wie die hingerichtete Widerstandskämpferin Sophie Scholl (1921–1943) und die in Auschwitz ermordete Ordensschwester Edith Stein (1891–1942), die ebenso mit Büsten in der Ruhmeshalle vertreten sind. Erst gekrönte Häupter, später Geistesgrößen – das Erinnerungsprogramm des Patriotentempels bei Regensburg hat sich in bezeichnender Weise verändert. 130 Büsten, darunter nur sechs von Frauen, sowie 64 Gedenktafeln versammelt der 1842 eröffnete Tempelbau hoch über der Donau.

Engagement aus Hannover

Die Kollwitz verdankt ihren Platz in der Ahnengalerie doppeltem Engagement aus Hannover. Der dort lebende Bildhauer Uwe Spiekermann schuf ihre Büste, die Pädagogin Gabriele Meuer von der Käthe-Kollwitz-Schule schob vor einem Jahrzehnt das Erinnerungsprojekt „Käthe Kollwitz zu Ehren“ an. Der Platz im Ruhmestempel bildet jetzt den Schlussstein dieses Prozesses. Für die Kosten mussten die Pädagogen sogar selbst aufkommen. 30000 Euro waren zu sammeln. Nur zehn von 80 Kollwitz-Schulen bundesweit beteiligten sich mit einem Obolus. Eigentlich beschämend. Dennoch gelang das Projekt.





Mit ernstem Blick

Nun schaut die steinerne Kollwitz mit jenem ernsten Blick, den man von ihren Fotografien kennt, ein wenig traurig und verloren in die illustre Runde. Der eigens ausgesuchte Marmor, ein Bianco Statuario aus Südtirol, wirkt zu glatt, um dem kämpferischen Leben der Kollwitz wirklich gerecht werden zu können. Kollwitz und die öffentlich aufgestellte Skulptur: Dieses Thema ist kontrovers besetzt, nicht erst seit dem Streit um die nachträglich vergrößerte Pietà der Künstlerin, die 1993 auf Initiative des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl in der Neuen Wache in Berlin aufgestellt wurde.

In der Kontroverse

Aber der Platz der Kollwitz, die für die Armen litt und um ihren im Ersten Weltkrieg gefallenen Sohn Peter trauerte, ist eher mitten in der erhitzten politischen Kontroverse als auf dem Postament einer ausgekühlten Ahnengalerie. Der Ruf vieler Berühmtheiten, die in der Walhalla versammelt sind, ist längst verhallt. Die Wirkung der Kollwitz geht weiter, weil sie litt und kämpfte und sich mit ihrem Ruhm nicht zufriedengab. Ihre Büste in der Walhalla fügt dem nichts Neues hinzu. Junge Künstlerinnen wird diese Ehrung wohl ohnehin nicht bewegen. Sie sind dort, wo sie wie Natascha Sadr Haghighian hingehören – auf der Biennale von Venedig zum Beispiel. Mit epd