Berlin. Claire Denis auf Kubricks Spuren: Im Sci-Fi-Film „High Life“ stellen Robert Pattinson und Juliette Binoche existenzielle Fragen.

Wer hätte das beim Finale der „Twilight“-Saga für möglich gehalten: Robert Pattinson – dieser Inbegriff des Teenie-Schwarms – singt einen Song der britischen Tindersticks mit einer so zarten Melancholie, dass man ihn wieder und wieder hören möchte: „Willow“. Die Nummer ist Teil des Soundtracks von Claire Denis’ „High Life“. Pattinson spielt in der Science-Fiction-Fantasie den Ex-Sträfling Monte, der sich gegen Hafterlass an einer Weltraum-Mission ohne Wiederkehr beteiligt.







Wovon handelt „High Life“?

Den Reproduktionsversuchen einer verrückten Wissenschaftlerin ausgesetzt, dezimiert die Besatzung sich nach und nach selbst. Am Ende treiben Monte und seine Tochter Willow als letzte Überlebende auf ein schwarzes Loch zu. Rückblenden schildern das Scheitern der Mission und deuten ihre Vorgeschichte an: Monte hat auf der Erde eine Freundin erschlagen, die von Juliette Binoche gespielte Wissenschaftlerin Mann und Kinder ermordet.

Claire Denis zitiert Sci-Fi-Klassiker wie „Silent Green“ und „2001“; und wie Kubrick macht auch sie das All zum Assoziationsraum, in dem sie die menschliche Existenz unter Laborbedingungen durchspielt. Metaphorisch umkreist „High Life“ das Ausgeliefertsein an den Körper und die Unausweichlichkeit der Sexualität: Monte und auch die Mutter seiner Tochter verweigern sich der Zeugung. (In seiner Enthaltsamkeit schließt die Rolle sogar an Pattinsons Vampir an.) Eltern werden die beiden erst, als die Forschungsleiterin ihn vergewaltigt und sie mit seinem Sperma inseminiert. Wenn Vater und Tochter am Ende ins Nichts vorstoßen, inszeniert Denis das Überschreiten der letzten Grenze als inzestuösen Akt, der selbst das ewige Kreisen des schwarzen Lochs in ein Kreißen verwandelt.

Vieldeutig und betont effektarm erzählt, versammelt dieser philosophie Sci-Fi-Film erstklassige Darsteller: Neben Pattinson und Binoche sind Mia Goth, Lars Eidinger und der Outkast-Rapper André 3000 zu sehen. Das schwarze Loch hat der Lichtkünstler Olafur Eliasson gestaltet.

„High Life“. D/F/GB/PL 2018. R: Claire Denis. D: Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth. 112 Minuten. FSK ab 16 Jahren. Filmstart: 30. Mai 2019.

