Berlin. In einem unterscheidet sich „Rocketman“ von „Bohemian Rhapsody“ – Elton John lebt noch. Das prägt den Film erheblich.

Ein Pop-Star, der von England aus die Welt erobert, Künstlertum zwischen Bühne und Klinik, das schwule Coming-out eines Exzentrikers und Songs, die jeder mitsingen kann: Gerade erst wurde „Bohemian Rhapsody“ mit diesem Mix zum Oscar-gekrönten Publikumserfolg. Nun ist alles noch einmal zu erleben, nur, dass es diesmal nicht um Freddy Mercury geht, sondern um Elton John. Sogar der Regisseur ist derselben: Dexter Fletcher war schon beim Queen-Film eingesprungen, nachdem Bryan Singer offenbar im Streit das Set verlassen hatte.





Elton John lebt

Im Unterschied zu Mercury ist Elton John quicklebendig und am Film als Produzent beteiligt. Womöglich hat es damit zu tun, dass „Rocketman“ nun starke Züge der Selbsttherapie trägt. Und das im Wortsinn: Gleich am Anfang stürmt der Star im Bühnenkostüm in eine Sitzung der Anonymen Alkoholiker, um als knallbunter Höllenvogel sein Leben zu beichten. In der Schlussszene erteilt er sich am selben Ort dann die Absolution: In einer Fantasiesequenz treffen sich die Figuren eines ganzen Lebens zur Familienaufstellung – von der Oma bis zum lieblosen Liebhaber. Der Jugenddarsteller ist auch dabei: In der Umarmung seines inneren Kindes kann Elton John sich mit sich selbst versöhnen.

Songs als Selbstaussprache

Diese Rahmenhandlung gibt den Ton für eine Biografie vor, die Welthits als Hilferuf einer einsamen Seele deutet. In klassischer Musical-Dramaturgie ersetzen die Songs immer wieder die Dialoge; im Gesang drücken die Helden ihre Gefühle aus. Die schwierige Beziehung zur Mutter und dem lieblosen Vater verpacken alle Beteiligten zu dem gemeinsamen Song: „I Want Love“. Und nach dem Drama aus enttäuschter Liebe, Drogenmissbrauch und Selbstmordversuch erklingt am Ende „I’m Still Standing“. Die Einbettung ins Melodram verstärkt die emotionale Wucht der Nummern. Gleichzeitig vereindeutigt die biografische Lesart Eltons Johns Kunst als bloße Selbstaussage. Das ist schon deshalb ulkig, weil der Film auch betont: Elton John mag genial komponiert haben. Songtexte schreiben konnte er nicht.

Elton John und sein Texter Taupin

Die Schilderung der Freundschaft zu seinem lebenslangen Autor Bernie Taupin gehört zu den stärksten Erzählsträngen von „Rocketman“ – auch wegen der Darsteller Taron Egerton (Elton John) und Jamie Bell (Taupin), die in mal leuchtenden, mal bitteren Seitenblicken mehr ausdrücken als komplette Show-Nummern. Anderes dagegen wirkt zugespitzt: Die Beziehung zwischen dem Musiker und seinem dominanten Manager und Liebhaber John Reid etwa oder Kindheitserlebnisse des Hochbegabten, der sich selbst das Klavierspiel beibringt und „Alla turca“ nach einmaligen Hören fehlerfrei wiedergibt. War es wirklich so oder ist soll hier eine dezente Analogie zu Mozart hergestellt werden? Das sind Fragen, die Elton vielleicht im Herbst womöglich selbst beantwortet; dann folgt eine Autobiografie in Buchform.

Exzess ohne Risiko: „Rocketman“ sehen

Schon der Film trägt Züge eines Memoirenbandes: in der leichten Wehleidigkeit genauso wie im Stolz, mit dem die 28 Jahre vermeldet werden, seit denen Elton John seine Alkohol- und Drogenabhängigkeit im Griff hat. Anders als seine Shopping-Sucht übrigens, die er weiterhin auslebt. Trotz der Selbstbezüglichkeit wickelt der Film die Fans geschickt um den Finger: Vom Coming-out bis hin zu den Karnevalskostümen erzählt „Rocketman“ die Geschichte einer radikalen Selbstverwirklichung. Und Dexter Fletcher lässt uns alles miterleben: künstlerischen und auch finanziellen Reichtum, orgiastische Ausschweifungen und die Bewunderung eines Millionenpublikums. „Rocketman“ bietet alles, wozu uns Durchschnittsmenschen Mut und Möglichkeiten fehlen. Und trotzdem muss man sich dabei nicht mal schlechtfühlen. Weil die Rahmenhandlung jeden Höhepunkt als Symptom einer schweren Erkrankung markiert, können wir für unser gesundes Mittelmaß sogar noch auf die Schulter klopfen.

„Rocketman“. USA 2019. R: Dexter Fletcher. D: Taron Egerton, Jamie Bell, Bryce Dallas Howard, Richard Madden. 121 Minuten. FSK: ab 12 Jahren. Filmstart: 30. Mai 2019.

