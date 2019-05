Gelsenkirchen/Osnabrück. Das Gegenteil von Bescheidenheit heißt Rammstein. Diese Erkenntnis bekamen die Besucher des mit Spannung erwarteten Auftaktkonzerts zur Stadiontour der Brachialrocker am Montagabend in Gelsenkirchen quasi eingebrannt. Ein Spektakel der feurigen Art.

Nicht nur auf der gigantischen Bühne, die aus einem Fritz-Lang-Film stammen könnte, krachte, brannte und loderte es gewaltig, sondern auch aus vier im Innenraum aufragenden Boxentürmen stoben Blitze, Feuerfontänen, Lichtstrahlen. Und dann dieser Sound, der das Stadion zum Beben brachte und der selbst mit Ohrenstöpseln irrwitzig laut, aber brillant ausgesteuert war. Ein gigantisches Spektakel aus Feuer, Licht und Rhythmus.

Bühne mit Eigenleben

Von dieser Show, eingeläutet von einem massiven Medienrummel, war erwartet worden, dass sie alle bisherigen Rammstein-Auftritte übertrifft. Und tatsächlich ist den Männern mit den Schwefelhölzern der Streich geglückt: Dieses Mal war alles noch größer, noch lauter, noch feuriger, noch durchkomponierter, noch wahnsinniger. Wochenlang war die ausgefeilte Bühne, die ein Eigenleben zu führen scheint, in einem Gewerbegebiet in der Hauptstadt getestet worden – zum Erstaunen der besorgten Nachbarn. Die Feuertaufe in Gelsenkirchen hat die kühne Konstruktion nun bestanden, die Stadiontour – die erste in der 25-jährigen Rammstein-Bandgeschichte – kann kommen.

Alle, alle wollen Rammstein sehen

Und auch wenn Klimaschützern der ökologische Fußabdruck dieses rußigen Spektakels zu denken geben mag: Alle, alle, so scheint es, wollen Rammstein sehen. Selbst der Taxifahrer, der die Autorin dieses Textes am liebsten irgendwo ausgesetzt hätte, weil auch er gern zum Konzert wollte, aber kein Ticket bekommen hat. Zeit also, mit einem Trugschluss aufzuräumen: Wer glaubt, Pressevertreter seien privilegiert, irrt. Für eine Rammstein-Show eine Akkreditierung zu bekommen ist in etwa so wahrscheinlich wie ein Lottogewinn. Bei Rammstein ist eben alles anders, vom Marketingkonzept, das die Fans in aller Welt kunstvoll anfüttert und zugleich dafür sorgt, das die Band die Fäden ihrer Vermarktung stets in der Hand behält, bis hin zu strikten Foto-Vorschriften, die der Grund dafür sind, dass es nur wenige Live-Fotos der Truppe gibt.

Band bricht Rekorde

Dem Erfolg tut das keinen Abbruch. Seit Wochen bricht die Band, deren abgründige Kunst längst aus der Pfui-Ecke befreit und zum Lieblingsthema vieler Feuilletonisten avanciert ist, alle Rekorde. Nie war eine Tour schneller ausverkauft, nie war der Ansturm größer, nie hatte es eine ähnlich aufgeregte Debatte um ein paar Vorab-Schnipsel aus einem Musikvideo gegeben wie es bei der Rammstein-Single „Deutschland“ der Fall war. Die Brachialrocker beherrschen vor allem eines: die Kunst der Provokation. So war abzusehen, dass auch das neue, siebte Studioalbum „Rammstein“, das auf dem Cover ein Streichholz zeigt, ebenfalls alle Verkaufsrekorde brechen wird.

Mit Feuer und Fanfaren

Rekordverdächtig ist nun auch die passende Live-Show zum neuen Album, die genau um 20.30 Uhr mit Feuer und Fanfaren startet und bei der jedes Lied eigene Spezialeffekte erhält. Mal leuchtet die gewaltige, himmelwärts strebende Bühnenkonstruktion giftgrün, dann zerschneiden weiße Lichtstrahlen den Nachthimmel, später wirken Bühne und Band wie in Blut getaucht, dann lodern Feuerfontänen auf, deren Hitze bis auf die Tribünen wallt.

Vom Tanzmetall zur Popmusik

Und während Till Lindemann, Sänger, Feuerteufel und Zeremonienmeister, in seinem reptiloiden, feuerfesten Anzug das „r“ teutonisch-böse rollt, spielen auch die anderen fünf Rammsteiner die Rolle, die ihnen zugedacht ist: Christian „Flake“ Lorenz, ungelenker Keyboarder und Letzter in der Hackordnung, wird beim Kannibalismus-Lied „Mein Teil“ von Lindemann per Flammenwerfer flambiert, während Schlagzeuger Christoph Schneider und Bassist Oliver Riedel den unerbittlichen Rhythmus liefern, der sich mit dem klaren, schnellen Gitarrenspiel von Paul Landers und Richard Kruspe zu einem Klangteppich verwebt, der so gar nichts Kuscheliges hat. „Tanzmetall“ nennen die Sechs ihren Stil, „Neue Deutsche Härte“, titelten Musikjournalisten. Allerdings: Angesichts von 55 000 Zuschauern in der ausverkauften Veltins-Arena, von denen die wenigsten so aussahen, als ob sie häufiger zu Rockkonzerten gingen, sollte man beide Begriffe einmotten. Heute liefern Rammstein Populärmusik, kurz Pop, wenn auch in einem Stahlgewand.

Krachend bis zum Schluss

So krachend wie sie begann, endete die Show auch, neun der 22 Songs stammten vom neuen Album, dreizehn waren alte Hits. Euphorisch mitgesungen wurden alle, vom 2001er-Hit „Links 2 3 4“, der mit dem Vorwurf aufräumt, Rammstein tendierten politisch nach rechts, bis hin zum neuen Tanzflächenkracher „Radio“, in dem die Band ihre von Unfreiheit geprägte DDR-Geschichte aufarbeitet. Mitreißender waren Rammstein wohl nie, klarer in der Aussage auch nicht. Bleibt nur eine Frage: Was soll da noch kommen?

