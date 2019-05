Köln. War sie die stillste Teilnehmerin aller Zeiten? Bei "Wer wird Millionär" stieß Moderator Günther Jauch am Montagabend an seine Grenzen.

Normalerweise ist "Wer wird Millionär" für Günther Jauch ein Selbstläufer. Seit bald 20 Jahren moderiert der 62-Jährige die Quizsendung bei RTL. Doch am Montagabend schaffte es eine Kandidatin, Jauch aus dem Konzept zu bringen. Dabei war zuerst nicht das, was sie sagte, problematisch, sondern dass sie fast gar nichts sagte.

Wenige, aber klare Ansagen

Auf die ersten Fragen antwortete Ellen Marquardt, 66 Jahre alt aus Neuss, nur mit dem passenden Buchstaben. So erspielte sie sich relativ schnell 8000 Euro. Auch auf die gewohnten Fragen von Günther Jauch, wofür sie einen möglichen Gewinn verwenden würde, antwortete Marquardt nur sehr kurz angebunden: Sie würde gerne in eine andere Wohnung ziehen. Größer oder einfach schöner, wollte der Moderator wissen. Das auch, so die Kandidatin, aber hauptsächlich wegen ihrer Nachbarn. Die könnten das aber jetzt hören, wies sie Jauch hin. Genau deswegen sage sie es ja, so Marquardt. Gelächter im Publikum.

Die wortkarge Frau mit den klaren Ansagen kam aber nicht überall gut an. In sozialen Netzwerken musste sie viel Spott einstecken.

Dabei sorgte Ellen Marquardt mit ihrem trockenen Humor und ihrer Schlagfertigkeit immer wieder für unterhaltsame Momente, die so manch einen an Loriot erinnerten. So wollte sie zum Beispiel nicht verraten, wie ihr Kater heißt. Sonst würde er noch entführt werden, schließlich könne er viele verschiedene Kunststücke. Jauch, der merkte, dass seine Kandidatin beim Thema Kater ein wenig aus sich herauskam, versuchte mit allerhand Tricks, den Namen des Haustieres herauszufinden. Allerdings ohne Erfolg.

Ein wenig seltsam wurde es, als der Moderator die 66-Jährige daran erinnerte, dass sie doch ein Lied für ihn getextet habe. Marquardt stimmte daraufhin ein paar selbstgedichtete Zeilen zu der Melodie von Shaun das Schaf, einer Kinderserie, an.

32.000 Euro konnte Marquardt am Ende des Abend mit nach Hause nehmen. Trotzdem war sie nicht bereit, eines der Tiere, die sie aus Handtüchern fertigt, Günther Jauch zu überlassen. Da wirkte dann selbst der erfahrene Moderator ein wenig vor den Kopf gestoßen.

