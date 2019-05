Hannover. Von der Gründung Wilhelmshavens über Cleopatra und Johanna von Orléans bis zum Leid von US-Minenarbeitern: Die 33. Auflage der Niedersächsischen Musiktage schlägt in diesem Jahr unter dem neuen Intendanten Anselm Cybinski einen weiten Bogen.

Marschmusik auf Kriegsschiffen, ein Konzertabend im Liegestuhl mit Schlafbrillen oder A-cappella-Kompositionen aus dem frühen 15. Jahrhundert zum Stummfilm – die diesjährigen Niedersächsischen Musiktage versprechen spannende Experimente. Der Vorverkauf für das Festival vom 31. August bis zum 29. September hat am Montag begonnen. Das Programm umfasst mehr als 45 Konzerte.

Cybinski stellt sein erstes Programm vor

Mehr als 4000 Kilometer ist der im August 2018 angetretene Intendant Anselm Cybinski durch das Land gefahren, um sein erstes eigenes Programm unter dem Motto „Mut“ zusammenzustellen. Cybinski, der sieben Jahre beim Osnabrücker Symphonieorchester spielte und zuletzt stellvertretender Geschäftsführer des Münchener Kammerorchesters war, sieht den Begriff als „Scheinwerfer auf das riesige Massiv der Musik“. Der aus Südbaden stammende Musiker möchte zudem die Landschaften und regionalen Erwartungen an die Musiktage einbinden. So soll der 26-jährige Göttinger Geiger Niklas Liepe am 15. September mit Freunden bei einem Wandelkonzert rund um das Schloss Neu-Hammerstein in Nortrup bei Bersenbrück Paganini-Capricen spielen. Den Auftakt der Musiktage macht die Junge Norddeutsche Philharmonie mit „1869“ in Wilhelmshaven. Unter Rattle-Schüler Duncan Ward gibt es Musik von Grieg, Verdi und Brahms – also aus der Gründungszeit der heute 150 Jahre alten Stadt.

Igor Levit kommt nach Osnabrück

Zu den Höhepunkten des Festivals dürfte der Auftritt von Igor Levit am 22. September im Osnabrücker Theater am Domhof zählen: Der Pianist verspricht unter „Gratwanderung hoch 24“ die 24 Präludien und Fugen des staatlich dekorierten und gerügten Sowjet-Dmitri Schostakowitsch durch alle Tonarten zu Gehör zu bringen. Besucher sollten Sitzfleisch mitbringen: Die reine Spielzeit wird auch 160 Minuten geschätzt.

Weitere Höhepunkte dürften sein: Der Auftritt des hannoverschen Orchesters im Treppenhaus am 11. September in Verden, bei dem das Ensemble das Publikum mit Schlafmasken auf Liegen legt, damit die Zuhörer in einem musikalischen „Dark Room“ die dramatische Geschichte der sowjetischen Woschod 2-Mission nacherleben können. Die Begleitung des 1928er-Stummfilms „Le Passion de Jeanne d'Arc“ durch Orlando Consort, die am 27. September im Stift Fischbeck das Leben von Johanna von Orleans mit zeitgenössischen A-cappella-Kompositionen aus dem frühen 15. Jahrhundert untermalen. Das Projekt, in dem sich Laienensembles am 27. September in Papenburgs alter Kesselschmiede unter Leitung von Georg A. Mayrhofer an Terry Rileys Minimal-Meisterwerk „C“ versuchen. Genau beobachtet werden dürfte auch der Auftritt des renommierten Artemis Quartetts am 17. September in Uelzen, da das Kammermusik-Ensemble gleich auf zwei Positionen neu besetzt wurde.

Und natürlich ragt der Musiktage-Abschluss in Hannover heraus, bei dem 29. September in der Staatsoper Julia Wolfes Pulitzer-Preis-gekröntes Oratorium „Anthracite Fields“ gegeben wird. Das Werk, gespielt zusammen mit dem NDR-Chor und der New Yorker Formation „Bang on a Can“ behandelt die Ausbeutung der Arbeiter in den US-Anthrazitkohleminen Pennsylvanias um 1900.

Sparkassen sehen Finanzierung gesichert

Ermöglicht werden die Musiktage durch die Niedersächsische Sparkassenstiftung und den Sparkassen vor Ort. Und das dürfte – Niedrigzinsen hin und Nord/LB-Rettung her – auch in den nächsten Jahren so bleiben, verspricht Sparkassenchef Thomas Mang. Dank der Stiftungsstruktur sei die Finanzierung recht krisenfest, sagt Mang, ohne Zahlen nennen zu wollen. Ob es das Festival noch in 33 Jahren gibt, will Mang nicht voraussehen. Doch bis zu seiner Pensionierung in fünfeinhalb Jahren sei die Finanzierung auf jeden Fall noch gewährleistet.