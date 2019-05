Der Schauspieler Will Smith (l) und Regisseur Guy Ritchie starten gemeinsam durch. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

New York. Will Smith als blauer Flaschengeist in „Aladdin“ hat am Wochenende viele Kinobesucher in Nordamerika begeistert. Eine Gruppe Superhelden pirscht sich derweil an den Rekord des erfolgreichsten Films heran.