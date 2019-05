Berlin. Die "Men in Black" werden weiblicher und Bill Murray jagt Zombies: Das sind die wichtigsten Filme im Juni..

Sommerzeit ist Kinozeit: Auf diese Filme können Sie sich freuen:

Mehr Kinothemen:





Jetzt auch mit Frau: „Men in Black“

Die „Men in Black“ sind zurück – und es sind nicht mehr nur Männer: Im vierten Teil der Alien-Komödie machen Will Smith und Tommy Lee Jones für neue Darsteller Platz. Als Agent M und Agent H machen nun Chris Hemsworth und Tessa Thompson Jagd auf Außerirdische. Die beiden kennen sich bereits aus der Comic-Verfilmung „Thor: Ragnarok“. Thompson spielt eine junge Frau, die als Kind einen MiB-Einsatz erlebt hat – und bei der anschließenden Gedächtnislöschung übersehen wurde. Nun fordert sie ihre Aufnahme in die Geheimorganisation, wird als Agent M rekrutiert und dem Kollegen Agent H zur Seite gestellt. Gemeinsam werden die zwei auf einen Maulwurf in der Londoner Außenstelle angesetzt. „Men in Black: International“ kommt am 13. Juni ins Kino.

Animationsspaß: „Pets 2“





Anzeige Anzeige

Drei Jahren, nachdem der Jack-Russell-Terrier Max in die Hand von Hundefängern gerieten, geht die Geschichte weiter. Damals war der zweite Hund, den Max‘ Frauchen Katie angeschafft hatte, Auslöser der turbulenten Ereignisse. Diesmal sind die Veränderungen noch drastischer: Katie kriegt ein Kind. Animationsspaß für die ganze Familie. „Pets 2“ kommt am 27. Juni ins Kino.

Murakamis „Burning“





Arthouse-Thriller: In der Verfilmung einer Murakami-Erzählung verliebt sich ein junger Mann in eine alte Schulkameradin – die plötzlich spurlos verschwindet. Hat ihr rätselhafter neuer Freund damit zu tun? Lee Chang-dongs Vexierspiel über Schein und Sein erhielt in Cannes den Kritikerpreis und ging für Südkorea ins Oscar-Rennen. Als zwielichtiger Freund ist „Walking Dead“-Star Steven Yeun zu sehen. „Burning“ startet am 6. Juni im Kino.

Bill Murray, untot: „The Dead Don’t Die“





In der Horrorkomödie „Zombieland“ (2009) hatte Bill Murray noch Pech: Seine Tarnung als Untoter war zu gut – und kostete ihn das Leben. Jetzt hat er Gelegenheit für ein Rückspiel: In Jim Jarmuschs Cannes-Beitrag „The Dead Don’t Die“ löst eine Verschiebung der Erdachse in der Kleinstadt Centerville eine Zombie-Epidemie aus. Bill Murray zweifelt als Sheriff des Orts noch an den eigenartigen Ereignissen, als sein Kollege Ronald (Adam Driver) schon zum Baseball-Schläger greift.

Nach seinem Vampir-Film „Only Lovers Left Alive“ wendet Indie-Star Jarmusch sich noch einmal dem Genre-Kino zu und pflegt dabei alte Obsessionen wie seine Liebe zum Kaffee, die offenbar selbst den Tod überdauert. Neben Murray und Driver versammelt die Besetzungsliste Darsteller wie Steve Buscemi, Tilda Swinton, Chloë Sevigny und – typisch für diesen Regisseur – auch Musiker wie Tom Waits, Iggy Pop und RZA. „The Dead Don’t Die“ kommt am 13. Juni ins Kino.

Marvel-Helden: „X-Men: Dark Phoenix“





Der zwölfte Film der Comic-Reihe konzentriert sich auf die Mutantin Jean Grey: Nachdem sie bei einem Unfall Kräfte erwirbt, die über jedes bekannte Maß hinausgehen, stehen die X-Men vor einer schicksalhaften Frage: Ist Jean noch ihre Partnerin – oder eine tödliche Gefahr, die gestoppt werden muss? „X-Men: Dark Phoenix“ startet am 6. Juni.

Polit-Komödie: „Long Shot“





Ein planloser Chaot stolpert ins Machtzentrum der internationalen Politik: Wozu es im wirklichen Leben nur einen Donald Trump braucht, sind in der Komödie „Long Shot“ zwei Menschen nötig: Der Wirrkopf in der Beziehung ist Fred Flarsky, ein verkrachter Journalist, der nicht mal sich selbst auf die Reihe kriegt. Der Polit-Insider ist Charlotte Field, amtierende US-Außenministerin mit Ambitionen auf das Präsidentenamt – und Freds einst libidinös verehrte Babysitterin. Einem inneren Impuls folgend, nimmt sie den Außenseiter als Redenschreiber in ihr Wahlkampf-Team auf.

Die Hauptrollen in der Typenkomödie über ein ungleiches Paar übernehmen Charlize Theron und Seth Rogen. Die Regie führte Jonathan Levine, der mit Seth Rogen schon in Filmen wie „Die Highligen Drei Könige“ und „50/50 – Freunde fürs (Über-) Leben“ inszeniert hat. „Long Shot“ startet am 20. Juni.

Kalte Schnauze: „Bailey – Ein Hund kehrt zurück“





Im ersten Teil der Reihe reinkarnierte sich die Seele de Hundes Bailey unter anderem in einem Schäferhund und einem Bernhardiner. Nun geht die Seelenwanderung durch neue Hundekörper weiter. Dennis Quaid ist zum zweiten Mal das Herrchen im Film für feuchte Nasen und Augen. Das Hunde-Drama läuft ab dem 13. Juni.

Der Vater der Hobbits: „Tolkien“





Die Fantasy-Geschichten von J. R. R. Tolkien begeisterten im Kino in Millionenpublikum. Aber wer war der Mann hinter dem „Hobbit“ und dem „Herrn der Ringe“? Dome Karukoskis Filmbiografie taucht in die Jugend des Autors ein. Die Titelrolle spielt „X-Men“-Star Nicholas Hoult. Das Biopic „Tolkien“ startet am 20. Juni.

Kriegs-Doku von Peter Jackson





Der Erste Weltkrieg, original und in Farbe: Für seine Dokumentation „They Shall Not Grow Old“ hat Oscar-Preisträger historische Aufnahmen von der Front koloriert und um eine Tonspur mit Dialogen ergänzt. Über 99 Minuten erzählt er das Kampfgeschehen und den Alltag der Soldaten vom Ausbruch des Konflikts bis zum Waffenstillstand. „They Shall Not Grow Old“ ist ab dem 27. Juni zu sehen.