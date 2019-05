Osnabrück. Vom exklusiven Hobby zum Massenvergnügen wurde in den 1920er Jahren die Fotografie in Deutschland. Fotografiert wurden technische Errungenschaften, schöne Landschaften und nackte Körper.

Gewaltig wirkt der über 230 Meter lange Zeppelin „L.Z. 127“ mit seinen ausladenden Höhen- und Seitenrudern. Dutzende Menschen in Winterkleidung umringen das Luftschiff, das auf einem Feld vor Berlin gelandet ist. Zu ihnen gehört auch ein Berliner Diplomingenieur, der dieses Ereignis 1928 mit seiner Kamera festhält. Seine Aufnahme klebt er später in ein Album und notiert daneben Aufnahmedatum- und ort, Blende und Belichtungszeit.



Der Berliner Ingenieur ist Ende der 20er Jahre einer von etwa 1,9 Millionen Deutschen, die eine Kamera besitzen und das Fotografieren zu ihrem Hobby gemacht haben. Um die Jahrhundertwende ist das private Fotografieren für viele zunächst noch ein unerreichbarer Luxus. Für eine Fotoausrüstung müsste ein einfacher Angestellter einen ganzen Monatslohn aufwenden. Auch nach dem Ersten Weltkrieg und in den folgenden Inflationsjahren können sich viele Menschen keine Kamera leisten. „Es sind vor allem die bürgerlichen Schichten, die fotografieren. Darunter auch viele Frauen“, sagt Ulrich Pohlmann, der am Münchner Stadtmuseum die Sammlung Fotografie leitet. „Allerdings entsteht in der Weimarer Republik auch eine Bewegung der Arbeiterfotografie, die ihre Lebenswirklichkeit wiedergibt.“

Erst ab Mitte der 20er Jahre werden einfache Rollfilmkameras auch für breitere Bevölkerungsschichten erschwinglich. So etwa die Agfa Billy für 33 Reichsmark. Noch billiger ist die Agfa Box für 16 Reichsmark, die Anfang der 30er Jahre sogar schon für 4 Reichsmark zu haben ist. „Mit der Kamera konnte man passable Bilder machen. Sie hat enorm zur Verbreitung der Amateur-Fotografie beigetragen“, sagt Pohlmann. Auch Blitzlichtgeräte kommen zu einem niedrigen Preis auf den Markt und machen Aufnahmen in den eigenen vier Wänden möglich. Bilder von Familienfeiern oder der eigenen Wohnungseinrichtung finden sich nun häufiger in privaten Alben. Auch Aktfotos der Partnerin - oder seltener des Partners – werden aufgenommen. Außerdem gehören Reiseerinnerungen und Bilder technischer Errungenschaften wie Radio, Auto oder eben der Zeppelin zum Motivkanon. „Was fehlt sind Aufnahmen vom Arbeitsalltag. Es gibt kaum Bilder von der Werkbank oder aus dem Büro“, sagt Pohlmann.

Doch nicht alle Hobbyfotografen lichten in erster Linie ihr direktes Umfeld ab. „Während die sogenannten Knipser lebensgeschichtliche Ereignisse dokumentieren, orientieren sich die ambitionierten Amateure an den Leistungen der Berufsfotografen. Sie haben durchaus einen künstlerischen Anspruch“, sagt Pohlmann. Die Amateure experimentieren mit der Kamera. Sie wählen extreme Ausschnitte, gekippte Perspektiven und arbeiten mit Fotomontagen. „Bauten wie etwa ein Telegrafenmast werden in der steilen Auf- oder Untersicht fotografiert. Man inszeniert Stillleben nicht mehr klassisch, sondern reiht Objekte aneinander und dynamisiert sie.“ Diese Art des Fotografierens gilt als Neues Sehen und prägt die Arbeiten und Publikationen der Bauhaus-Vertreter wie Lucia Moholy und László Moholy-Nagy. „An dieser Avantgarde orientiert sich ein Teil der Amateure. Viele von ihnen hängen aber nach wie vor der Leit-Idee des schönen Bildes an. Beliebte Motive sind Landschaften oder das Spiel von Licht und Schatten“, sagt Pohlmann.

Gemeinsam ist allen Amateuren, dass sie mit ihren Arbeiten wahrgenommen werden wollen. Sie organisieren sich in zahlreichen Vereinen. Dort tauschen sie sich aus und veranstalten Vorträge und Ausstellungen der eigenen Arbeiten. Neben den lokalen Zusammenschlüssen organisieren sich die Amateure aber auch auf nationaler Ebene wie im Verband Deutscher Amateurfotografen-Vereine. Er ist als Deutscher Verband für Fotografie bis heute die Dachorganisation der Amateur-Fotografen.