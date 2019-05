Osnabrück. 13 Bands sind bei der zweiten Auflage des OS Feasts am Donnerstag, 30. Mai, im Osnabrücker Hyde Park dabei. Am Himmelfahrtstag bilden sie die Bandbreite der aktuellen Heavy Metal-Szene ab.

Etwa 500 Besucher kamen zur Erstauflage des OS Feasts an gleicher Stelle vor genau einem Jahr. „Es fühlt sich einfach richtig an, das nochmal zu machen. Und wenn es gut läuft, vielleicht auch noch ein drittes Mal“, sagt Organisator Markus Weckermann. Er ist mit seiner Band Weckörhead ebenfalls mit von der Partie. Das Quartett um den Sänger und Bassisten spielt die Songs von Mötorhead mit deutschen Texten. Am Tag vor dem OS Feast erscheint ihr Album „Taub für immer“.

Neben Rock’n’Roll von Weckörhead zeigen die Bands Burning Witches, Cremation oder Contradiction auf, wie breit der Heavy Metal heute gefächert ist. „Von Punk Rock, Düster Rock, Stoner zu Thrash und Death Metal sind wir schon recht breit aufgestellt“, so Wecker. Es gebe momentan sehr viele unterschiedliche Strömungen, sagt er weiter. „Ich beschränke das Feast auch nicht nur auf Metal. Alles was laute Gitarre hat und ordentlich rockt, darf mal ran.“

Ran dürfen auf einer zweiten Bühne auch regionale Bands. Dort spielen die Brain Lickers aus Meppen sowie Dicks’n’Dynamite, Atomic Peat und die Rock in der Region Gewinner von 2017, From Willows. „Die Mischung macht’s“, meint Weckermann. Mit dem OS Feast will der 49-Jährige, der im zivilen Leben eine Kindertagesstätte leitet, ein Festival in Osnabrück etablieren, das eine große Bandbreite an Rock- und Metal-Spielarten beinhaltet. Zugute kommt ihm dabei sein Netzwerk, dass durch langjährige Kontakte bis in die Schweiz reicht. Von dort reisen die Power-Metaller Gomorra an.

OS Feast 2, Hyde Park, Osnabrück, Do., 30. 5, ab 15 Uhr. Karten und Infos unter www.os-feast.de.