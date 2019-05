Osnabrück. "All My Loving", das Episodendrama um eine bürgerlichen Familie, begeistert vor allem schauspielerisch.

Stefan (Lars Eidinger) hat ein Problem. Ihm ist ständig schwindelig, er hat einen Pfeifton im Ohr und sein Hörvermögen beträgt etwas über 40%, sagt der Arzt. Für Stefan eine Katastrophe. Seinen Beruf als Pilot kann er also an den Nagel hängen. Eine Hiobsbotschaft, die er zunächst verständlicherweise nicht wahrhaben will. Nun betäubt sich Stefan mit sexuellen Abenteuern, oder indem er seine fast erwachsee Tochter kontrolliert und nervt.

Seine Schwester Julia (Nele Mueller-Stöfen, auch Co-Drehbuchautorin) indes fährt nach Turin in den Urlaub. Mit dabei ist ihr Ehemann Christian (Godehard Giese). Eines Abends findet sie einen Straßenhund. Als dieser von einem Auto verletzt wird, pflegt sie ihn dermaßen hingebungsvoll, als sei es ihr eigenes Kind. Sehr zum Ärger von Christian.

Und Tobias? Der Bruder von Stefan und Julia ist mit 39 noch immer Student, schreibt an seiner Diplomarbeit und verheddert sich dabei aber als Familienvater ständig im Alltag eines Hausmanns.

Für die Eltern haben die Geschwister jedoch selten Zeit. Sie wohnen einfach zu weit weg. Als jedoch klar wird, dass der Vater Pit Hoffmann (Manfred Zapatka) gesundheitliche Probleme hat, fährt Tobias (Hans Löw) ins elterliche Haus – und trifft dort auf eine Situation, die ihn überfordert.

Drei Geschwister, drei Geschichten und drei in sich abgeschlossene Episoden: „All My Loving“ (der ursprünglich „Geschwister“ heißen sollte) verbindet hier nicht nur die Bande einer bürgerlichen Familie, sondern zeigt auch jenen sprichwörtlichen Elefanten im Raum, der zwar alles dominiert, der aber geleugnet wird und über den niemand spricht.

Schicksalsschläge werden verschwiegen, Kummer betäubt, Übersprungshandlungen ersetzen ein offenes Gespräch. Anscheinend eine Familientradition: Denn um die Krankheit des Vaters und den drohenden Zerfall zu leugnen, lässt etwa die Mutter (Christine Schon) das Haus aufwendig umdekorieren.

Anzeige Anzeige

Der von TV-Regisseur Edward Berger inszenierte und mitgeschriebene Film verfährt nach dem Motto, dass eine Handlung zwar subtil sein soll, doch bitte so, dass es auch jeder merkt. Das gelingt vor allem in der letzten und stärksten Episode.

Doch schon der Umstand, dass Julias geradezu neurotisch ausgelebte Hilfe für einen verletzten Straßenhund in Wirklichkeit eine ganz andere Ursache als Tierliebe hat, wird schnell klar und erscheint wie das Klischee aus einem "Psychologie für Anfänger"-Ratgeber..

So wirken manche Charaktere und einige Handlungselemente, trotz der durchweg großartigen Schauspielleistungen dann doch leider stereotyp.

Entstanden ist im Ganzen so ein in seinen besten Momenten tragikomisches Familienporträt und ein fast schon mitleidloser Blick hinter eine wohlanständige Fassade.Schade nur, dass so manches mal der langsam erzählte Film im Ganzen nicht immer funktionieren will. Genau wie die Familie, die er zeigt.

„All My Loving“. D 2019. R.: Edward Berger. D.: Lars Eidinger, Hans Löw, Nele Müller-Stöfen. 118 Minuten. FSK: ab 12