Seit 2006 stehen die Vengaboys wieder zusammen auf der Bühne. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wien. Nachdem zunächst Jan Böhmermann das Video postete, steigt inzwischen auch der Song wieder in die Charts ein: "We're Going to Ibiza" von den Vengaboys ist zurück in der österreichischen Hitparade – 20 Jahre, nachdem es dort an der Spitze stand.