Osnabrück. Große Namen sind im Herbst unterwegs. Gespannt sein darf man auf den Damenlikörchor aus Hamburg.

Frau Jahnke lädt wieder ein. Sie kommt am 3. November in die Halle Münsterland in Münster und bringt den Damenlikörchor aus Hamburg mit. Über sich selbst sagen die Damen, dass sie „stehen wie ‘ne Eins, singen wie die Sirenen und steppen wie das südmoldawische Fernsehballett“.

Karten erhältlich unter www.deinticket.de.

Fettes Brot haben ein neues Album veröffentlicht. Es heißt „Lovestory“. Im Herbst gehen die drei Rapper auf Tournee. Die Konzerte in Bremen und Dortmund sind schon ausverkauft. Aber für die Auftritte in der Swiss Life Hall in Hannover am 3. November und in der Emslandarena in Lingen am 7. November gibt es noch Tickets.

Das neue Album von Gregor Meyle ist schon im November 2018 erschienen. Ein Jahr später geht er wieder auf Tour. Sie führt ihn am 9. November in den Lokschuppen in Bielefeld. Der Sänger ist außerdem am 12. Dezember in Hannover, am 14. Dezember in Rheine und am 15. Dezember in Bremen.

