Berlin. Es ist mehr als nur ein Traum, mehr als ein Haschen nach dem Wind: Das Moka Efti Orchestra aus der Kultserie "Babylon Berlin" über die wilden 20er Jahre macht auf seiner Deutschland-Tournee Station in der Hauptstadt und feiert im "Festsaal Kreuzberg" seine Heimkehr.

"Verstehste?", berlinert Conférencier, Komponist und Orchester-Gründer Nikko Weidemann, der mit Zylinder und Piratenklappe hinterm Klavier hockt, in den vollgepackten Saal. Und das Publikum, zur Hälfte in Glitzerkleider und Federboas gehüllt oder mit Wollflanell-Dreiteiler und Gereon-Rath-Fedora ausstaffiert, reckt die Arme in die Höhe.



Seine Premiere feierte das 14-köpfige Moka Efti Orchestra im Mai 2018. Regisseur Tom Tykwer hatte Weidemann aus der Subkultur ins Rampenlicht gezerrt, er sollte Musik für die Serie schaffen. Und Weidemann lieferte spektakulär, formierte gemeinsam mit Saxofonist Sebastian Borkowski ein Ensemble aus ebenso eleganten wie meisterhaften Berliner Jazzmusikern.

Schön schräg, rau und vorwärts treibend bringen sie die Uptempo-, Tango- und Charleston-Arrangements zum Swingen. Wohlgemerkt geht es nicht um historische Genauigkeit, sondern das Lebensgefühl fiebernder Ausgelassenheit der Weimarer Zeit. Und das klappt mit der wilden Mischung aus Swing, abgestaubten Berliner Gassenhauern wie der "Wannsee Weise" und Blues ziemlich gut. Kleiner Wermutstropfen: Um Bryan Ferry, der in der Serie wunderbar abgründig im "Moka Efti" singt, auf die Bühne zu holen, fehlen Weidemann die Mittel.





Seine Truppe, benannt nach dem legendären, historischen Tanz-, Gourmet- und Sex-Tempel "Moka Efti", lieferte den Soundtrack für die Erfolgsserie, ist aber längst zur eigenen Marke geworden. Seit vergangenem Jahr tourt die Big Band durch Deutschland, inzwischen sind die Säle schnell ausverkauft, auch in Hamburg, Kassel oder Darmstadt. Herausragend ist die Bläser-Sektion.

Höhepunkte des Abends sind - wie hätte es anders sein können? - die Auftritte der leibhaftigen Sverija, die in der Serie als androgyne russische Nachtclub-Sängerin und Spionin Svetlana den Männern die Köpfe verdreht und ins Unheil stößt. Als Sverija im roten Hosenanzug hinter dem Vorhang erscheint, auf Russisch maximal melancholisch den "Traurigen Sonntag" ins Mikro haucht, schlangenhaft ihre schlanken Glieder windet, weht mehr als nur ein Hauch von "Babylon Berlin" durch den Festsaal.

Wild gefeiert wird woanders

Das mitreißende "Zu Asche, zu Staub" - berühmt gewordener Titelsong der Serie, können fast alle mitsingen. Dass aber selbst die stilvoll gekleideten Gäste dabei scharenweise ihre Smartphones zücken, um unbrauchbare Videos zu drehen und nicht zu tanzen, nimmt dem Moment viel seines Zaubers. Statt tief einzutauchen in die Illusion der Roaring Twenties schrumpft sich das Publikum zur biederen Zuschauerschar.



Für die rauschhafte Ekstase, die in der Serie so herrlich zelebriert wird, gibt es ganz andere Orte. Das "Moka Efti" im Berlin der 2010er Jahre ist der Techno-Tempel "Berghain", die "Pepita Bar" aus der Serie ist das "Kumpelnest" in Berlin-Tiergarten.

Nein, wild geht es im "Festsaal" nicht wirklich zu. Trotzdem macht es großen Spaß, sich von den "Moka Eftis" in eine andere Zeit entführen zu lassen, das Gefühl zu bekommen, den Serien-Helden um Gereon Rath, Svetlana und den Armenier ganz nahe zu kommen.

Und das Weidemann-Ensemble ist auch bei der nächsten Staffel dabei, die gerade gedreht wird. Ein paar Songs für die neuen Folgen hat das Orchester schon in seinem Repertoire. Sie hören sich verdammt lässig an.