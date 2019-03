Umstrittene Dokumentation "Elternschule“: Bitte nicht nachmachen

Berlin. "Elternschule" ist für den Deutschen Filmpreis nominiert. Die Dokumentation wird als Erziehungsratgeber propagiert und das ist falsch. Ein Kommentar.

"Elternschule" von Jörg Adolph und Ralf Büchel zeigt, wie verhaltensauffällige Kinder in einer Gelsenkirchener Klinik behandelt werden und löste Ende des vergangenen Jahres massive Debatten aus. Denn das therapeutische Konzept der Klinik ist unter Fachleuten höchst umstritten: Mit der von der Klinik selber beworbenen "multimodalen 3-Phasen-Therapie" werden dort jegliche Krankheitsbilder der jungen Patientinnen und Patienten behandelt. Die Therapie beinhaltet Ess-Training, Bindungs- und Trennungs-Training sowie das Schlaf-Training, das beispielsweise eine vollständige nächtliche Trennung des (Klein-)Kindes von seiner Bezugsperson beinhaltet.



"Medizinisch umstrittene Außenseitermethode"

Die "multimodale 3-Phasen-Therapie" gibt es in dieser Form ausschließlich in Gelsenkirchen. Kinderarzt und Buchautor Herbert Renz-Polster spricht von einer "medizinisch umstrittenen Außenseitermethode", die in dem Film in einem positiven, "sogar werbenden Licht" gezeigt würde. Weiter schreibt er von einer "unwürdigen Behandlung kleiner Kinder" und "Szenen, die eindeutig im Zusammenhang mit Kindswohlgefährdung diskutiert werden müssen". Auch der Deutsche Kinderschutzbund erklärte, in dem Film werde psychische und physische Gewalt gegen Kinder gezeigt. Daraufhin ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen die Klinik wegen des Verdachts auf Misshandlung Schutzbefohlener. Die Ermittlungen wurden kurz darauf eingestellt; es lägen keine Straftaten vor, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Darüber hinaus bemängeln viele Kritiker jedoch vor allem das in der Klinik und damit in dem Film propagierte Kinder- und Erziehungsbild. So sagt Herbert Renz-Polster: "Schämen sollten wir uns, dass wir 'das Geheimnis der guten Erziehung' wieder in Härte und bedingungsloser Unterwerfung suchen." Die Journalistin Nora Imlau schreibt, der Film stärke veraltete Erziehungsideale. "Die Tipps, die (…) als allgemeingültige Ratschläge zur liebevoll-konsequenten Kindererziehung gegeben werden, sind weder zeitgemäß noch hilfreich – und diese unkommentiert einem breitem Publikum vorzustellen, ist unverantwortlich", so Imlau.

Ein Film über Therapie, nicht über Erziehung

Und genau bei der fehlenden Einordnung liegt das große Problem. Kann man den Filmemachern vorwerfen, dass sie die Erziehungsmethoden in der Klinik beobachtend begleiten und abbilden? Natürlich nicht. Doch man kann und muss ihnen vorwerfen, dass sie den Film unter der Frage "Wie gehen wir richtig mit unseren Kindern um – und mit uns selbst?" zusammenfassen. Denn es geht in Gelsenkirchen eben nicht um allgemeingültige Ansätze oder um generelle anstrengende Herausforderungen in der Kindererziehung. In der Klinik werden Familien in absoluten Ausnahmezuständen behandelt, die die Grenze der psychischen und physischen Belastung längst überschritten haben.





Es geht um Kinder, die massive Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Im Trailer des Films ist beispielsweise eine Mutter zu sehen, die ernsthaft überlegt, ihr Kind in ein Heim zu geben, wenn ihr nicht endlich geholfen werden kann. "Was sie gesehen haben, war kein Film über Erziehung. Sondern über Therapie", erklärte auch der Leitende Therapeut der Klinik, Dietmar Langer, bei einer Filmpremiere. Trotzdem wird der Film – sowohl auf der eigenen Webseite – als auch von zahlreichen deutschen Medien damit beworben, konkrete und alltagstaugliche Tipps zu liefern. So heißt es in der Süddeutschen Zeitung: "Für jeden, der selbst Kinder hat, ist der Film ein Muss." Dieser Satz ziert seitdem das Filmplakat der Dokumentation. Das heißt, es geht hier explizit nicht mehr nur um das Aufzeigen eines individuellen Therapieansatzes einer einzelnen Klinik. Es geht darum, dass dieser Film ganz bewusst als Ratgeber verstanden werden will.

Keine Anleitung für verunsicherte Eltern

Nun ist "Elternschule" also für einen der wichtigsten deutschen Branchenpreise nominiert: den Deutschen Filmpreis 2019. Zu den Gründen der Vorauswahl des Films durch eine neunköpfige Kommission sowie die anschließende Nominierung durch die über 1.000 Mitglieder der Deutschen Filmakademie hat sich der Deutsche Filmpreis auf Nachfrage unserer Zeitung noch nicht geäußert. Wurde hier ausschließlich das filmische Handwerk gewürdigt? Oder auch die durchaus wichtige Debatte, die "Elternschule" ausgelöst wurde?

Aktuell wird der Film auf der Webseite des Deutschen Filmpreises wie folgt beschrieben:

Der Film begleitet mehrere erschöpfte Familien durch die mehrwöchige, stationäre Therapie einer psychosomatischen Klinik. Hier wird nicht nur die Krankheit des Kindes, sondern das gesamte Beziehungsgeflecht der Familie unter die Lupe genommen. Ein Gesellschaftsbild in Klinikräumen.

Von der Debatte um Erziehungsmodelle sowie der Kritik von Wissenschaftlern an der Klinik selber ist dort nichts zu lesen. Ob es Aufgabe eines Filmpreises ist, eine solche Einordnung zu liefern, ist sicher streitbar. Doch die Antwort kann auch nicht sein, von einem "Gesellschaftsbild" zu sprechen und damit einmal mehr öffentlichkeitswirksam und positiv wertend in genau diejenige Kerbe zu hauen, die viele Medien mit Bewertungen wie "Das Geheimnis guter Erziehung" (WDR) erschaffen haben. Denn dieser Film darf eins ganz sicher nicht sein: eine Erziehungs-Anleitung für verunsicherte Eltern. Schade, dass der Deutsche Filmpreis sich seiner Verantwortung an dieser Stelle nicht bewusst zu sein scheint.