Berlin. Der Trailer zu Tarantinos "Once Upon A Time In Hollywood" ist da. Der Film erzählt vom Kino zur Zeit der Manson-Morde

50 Jahre danach macht Quentin Tarantino Charles Mansons Morde zum Hintergrund seines neunten Films. Jetzt ist ein Trailer zu "Once Upon a Time in Hollywood" im Netz.





Wovon handelt Tarantinos "Once Upon a Time"?

"Once Upon A Time in Hollywood" schildert das Ende von Hollywoods goldenem Zeitalter. Den Umbruch schildert er anhand des Sommers 1969. Damals wurde die Schauspielerin Sharon Tate, Polanskis schwangere Frau, zum Opfer der Manson Family. Tarantino lässt sie in seinem Film auftreten, gespielt von Margot Robbie.

Hauptdarsteller von "Once Upon A Time in Hollywood" sind Leonardo DiCaprio und Brand Pitt, die den fiktiven Western-Star Rick Dalton und sein Stunt-Double Cliff Booth spielen - zwei Entertainment-Veteranen, die Hollywood in der Hippie-Ära nicht wiedererkennen. Mit dem Titel verbeugt der Regisseur sich vor Sergio Leones Klassikern "Once Upon A Time in the West" ("Spiel mir das Lied vom Tod", 1968) und "Once Upon a Time in America" ("Es war einmal in Amerika", 1984).

Ursprünglich sollte das Werk an Tates 50. Todestag, dem 9. August, ins Kino kommen; nach Protesten wurde der Start auf den Juli vorverlegt. Premiere ist dem "Hollywood Reporter" zufolge im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes. Als weitere Stars des Produktion werden Emile Hirsch, Timothy Olyphant, Al Pacino, Kurt Russell, Bruce Dern, Damian Lewis, Dakota Fanning und der gerade verstorbene Luke Perry genannt.

Mehr Entertainment

