Osnabrück. Von Rock bis Rap, von New Wave bis zum klassischen Konzert: Es ist viel los in der Region am Wochenende. Unsere Kulturredaktion empfiehlt fünf Veranstaltungen.

Der Gang vor die Hunde

Am Samstag, 23. März, wird im Central-Theater in Düsseldorf Erich Kästners "Fabian" respektive "Der Gang vor die Hunde" aufgeführt. Kästners Debütroman zeichnet ein Porträt Berlins in der Weimarer Republik vor der Machtergreifung des NS-Regimes. Bernadette Sonnenbichler führt Regie. Das Stück beginnt um 19 Uhr. Tickets unter dhaus.de.

Klassische Philharmonie

Die Klassische Philharmonie Bonn spielt am Sonntag, 24. März, ein Konzert in der Laeiszhalle in Hamburg. Dort werden Stücke von Gaetano Donizetti, Robert Schumann und Felix Mendelssohn Bartholdy aufgeführt. Das Konzert beginnt um 11 Uhr. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Madsen in Münster



Die deutsche Rockband Madsen spielt am Freitag, 22. März, ein Konzert im Skaters Palace in Münster. Mit Liedern wie "Die Perfektion" oder "Du schreibst Geschichte" ist die Gruppe um die Brüder Johannes, Sebastian und Sascha Madsen bekannt geworden. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets unter eventim.de.





Drangsal in Bremen

Am Samstag, 23. März, spielt Max Gruber alias Drangsal ein Konzert im Kulturzentrum Schlachthof in Bremen. Mit seinen Alben "Harieschaim" und "Zores" feierte der Künstler Chartserfolge. Sein New Wave und Synthie-Pop ist inspiriert von Künstlern wie Depeche Mode und The Smiths. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets unter eventim.de.

Anzeige Anzeige





Samy Deluxe in Lingen

Der Rapper Samy Deluxe gibt am Freitag, 22. März, ein Konzert in der Emsland Arena in Lingen. Mit seinem DLX Ensemble geht der Musiker auf die "SaMTV Unplugged Tour", spielt seine Stücke also entsprechend in akustischem Gewand. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Stehplatzkarten sind noch unter eventim.de erhältlich.