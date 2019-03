Bonn. Hat Michael Jackson auf seinem Neverland-Anwesen Kinder missbraucht? Der erneuerte Vorwurf bringt die Bonner Bundeskunsthalle unter Druck. Das Haus zeigt ab dem 22. März 2019 Kunst zu Michael Jackson. Eine Erklärung und Diskussionsrunden sollen möglichen Vorwürfen gegen das Ausstellungshaus begegnen.

Der amerikanische Fotograf David LaChapelle zeigte ihn 1988 als Heiland und Märtyrer. Aber war Michael Jackson nicht viel mehr ein leibhaftiger Teufel? Die neu erhobenen Vorwürfe des Kindesmissbrauchs haben das einst überhell strahlende Bild des King of Pop nachhaltig verdunkelt. Die Missbrauchsdebatte setzt auch die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn unter Druck. Das Haus zeigt ab dem 22. März 2019 die Ausstellung "Michael Jackson. On the Wall" mit Bildern und Skulpturen, die den Megastar als Phänomen der Popkultur ausleuchten. Das Haus wird die Ausstellung nicht absagen. Das hat Rein Wolfs, Intendant der Bundeskunsthalle, im Gespräch noch einmal klargestellt. Hier weiterlesen: Simpsons-Macher wollen Episode mit Michael Jackson verbannen.





"Vorwürfe schockieren uns"

"Wir nehmen die Vorwürfe ernst. Sie schockieren uns auch. Wir werden die Ausstellung aber wie geplant laufen lassen", sagte Wolfs. Die Bundeskunsthalle werde die Ausstellung, die bereits in der National Portrait Gallery in London und im Grand Palais in Paris gezeigt worden war, mit "entsprechenden Maßnahmen" flankieren. Im Zentrum steht dabei ein Statement, das im Entree der Ausstellung das Anliegen der Schau eingrenzt. Es gehe nicht um eine Biografie des Künstlers oder eine Hommage an den Künstler, sondern um den "Widerhall des Phänomens Michael Jacksons in der zeitgenössischen bildenden Kunst". Dennoch seien beide Aspekte nicht zu trennen. Michael Jackson sei immer "eine kontroverse Figur" gewesen.

Opferanwältin kommt zur Diskussion

Zusätzlich zu diesem Statement soll ein Kunstvermittler in der Ausstellung für Fragen von Besuchern zur Verfügung stehen. "Er soll unsere Haltung klarmachen und gegebenenfalls auch begründen, warum wir die Ausstellung nicht abgesagt haben", beschrieb Sven Bergmann, Sprecher der Bundeskunsthalle, das Konzept. Wie Bergmann weiter sagte, wird es auch zwei Podiumsdiskussionen zum Thema geben. In der ersten Runde werde es am 3. April 2019 um das Thema der Freiheit der Kunst gehen. Dabei komme auch das Thema Missbrauch zur Sprache. Die zweite Podiumsrunde am 7. April wird unter dem beziehungsreichen Titel "Anbetung, Macht, Missbrauch" stehen. An dieser Diskussion wird nach den Worten Bergmanns auch eine Opferanwältin teilnehmen, die seit Jahren Opfern sexuellen Missbrauchs beisteht.

Doku über Missbrauchsvorwürfe



Ob diese Maßnahmen ausreichen werden, muss sich erst noch erweisen. Kürzlich hatten Wade Robson und James Safechuck ihre Vorwürfe erneuert, sie seien von Michael Jackson im Kindesalter missbraucht worden. Der nach ihren Zeugenaussagen gedrehte Dokumentarfilm "Leaving Neverland" soll am 7. April 2019 auf Pro Sieben gezeigt werden. Der Film war bereits im Januar auf dem Sundance Film Festival gezeigt worden. In mehreren Ländern hatten Radiosender die Songs von Michael Jackson aus dem Programm genommen und damit um eine Debatte um das Verhältnis von Kunstfreiheit und Moral ausgelöst.

Fans wollen Jacksons Ruf retten

Unterdessen machen Fans des King of Pop, wie schon in der Vergangenheit, gegen die Vorwürfe Front. Drei französische Fanclubs reichten Klage gegen zwei Männer ein, die den verstorbenen "King of Pop" in einer kürzlich ausgestrahlten TV-Dokumentation des Kindesmissbrauchs bezichtigen. Sie werfen den Männern die "Verunglimpfung des Andenkens" des verstorbenen Künstlers vor. Das Gericht im nordfranzösischen Orléans plant für Juli eine Anhörung in der Sache.Die Kläger - unter ihnen der Fanclub The Michael Jackson Community - wollten vor Gericht erreichen, dass die Pädophilie-Vorwürfe gegen Jackson diskreditiert werden, sagte ihr Anwalt Emmanuel Ludot.

Vorwürfe gegen Kirchner

Vorwürfe der Pädophilie betreffen inzwischen auch andere Künstler und Stars der Kulturgeschichte. Das Essener Museum Folkwang hatte 2014 eine Ausstellung mit Mädchenbildern des 2001 gestorbenen französischen Malers Balthus nach Missbrauchsvorwürfen gegen den Künstler abgesagt. Auch die Bundeskunsthalle geriet mit dem Thema erst kürzlich in eine Kontroverse. Das Ausstellungshaus zeigte ab November 2018 eine Ausstellung des Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner, distanzierte sich aber gleichzeitig von Kirchners Bildern mit nackten Mädchen in Landschaften. Die Schau mit Bildern zu Michael Jackson hat das Zeug zu einer weiteren Kontroverse zum Thema Kunst und Missbrauch. "Michael Jackson. On the Wall" soll am 22. März 2019 eröffnet werden. (Mit AFP)