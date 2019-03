Berlin. Sie hat keine Angst vor den ganz großen Themen wie dem Holocaust: Die Künstlerin Brigitte Waldach zeigt mit ihrer Installation „Existenz“ gerade, wie das Osnabrücker Felix-Nussbaum-Haus neu gesehen werden kann. Ein Besuch im Berliner Atelier der Künstlerin.

Vom Kiez zur Kunst sind es nur ein paar Meter. Ich gehe durch eine Sackgasse im Berliner Wedding. Hier die Eckkneipe von Inge und Willy, dort ein türkisches Café, dazwischen eine Toreinfahrt. Zweites Haus, zweiter Stock. Brigitte Waldach winkt von oben, dirigiert mich zu einer Wendeltreppe. Über scheppernde Gitterroste geht es nach oben. "Kommen Sie", sagt die Künstlerin knapp und steht schon in ihrem Studio. Der Raum dehnt sich wie ein Loft. Riesige Bilder an den Wänden, dazu eine Landschaft aus Arbeitstischen, Stellagen voller Material. Für das Klischee vom Künstlerchaos ist hier kein Platz. Hier weiterlesen: Sie spinnt den Faden durch das Felix-Nussbaum-Haus - die Installation der Künstlerin Brigitte Waldach.

Bild für die Art Cologne

"Das zweiteilige Bild geht heute noch raus. Damit bin auf der Art Cologne präsent. Und dieses hier ist mein neues Hauptwerk". Brigitte Waldach, schlank, sportlich, mit kurzem Pferdeschwanz, steht mitten im Raum und zeigt auf die Wände. Großformate weisen sie als Künstlerin aus, die Thema und Richtung gefunden hat. Ihre Kopenhagener Galerie Bo Bjerggaard vertritt Kunststars wie Jonathan Meese, Per Kirkeby und Georg Baselitz, bei dem sie in Berlin studierte. Brigitte Waldach ist inzwischen selbst etabliert, eine temperamentvolle Künstlerin mit der Aura der überlegten Planerin.

"Keine Angst vor Kritik"

"Wenn ich weiß, dass das Projekt richtig ist, habe ich auch keine Angst vor Kritik", sagt sie mit funkelndem Blick. Mit ihrer ersten Rauminstallation 2007 erregte sie sofort Aufsehen. Sie beschäftigte sich in dem Werk mit der Terroristin Gudrun Ensslin und deren Schwester Christiane. Zum ersten Mal zeichnete sie mit blutrotem Faden in den Raum. "Das war die Farbe der Revolution", erzählt Waldach und erinnert sich: "Man warf mir vor, mich an ein Tabuthema zu wagen. Aber die Freiheit, genau das zu tun, wollte ich mir seitdem nie wieder nehmen lassen". Seitdem geht sie Themen wie Liebe und Tod, Mann und Frau, Freiheit und Gewalt in großen Arbeiten an, frei und furchtlos. Hier weiterlesen: Brigitte Waldach ist auch dabei - Ausstellung zu 100 Jahre Frauenwahlrecht im Deutschen Bundestag.

Bei Baselitz studiert

Ob sie sich die Zaghaftigkeit schon in ihrem Studium abgewöhnt hat? Brigitte Waldach macht genau diesen Eindruck. Sie studiert in Berlin Kunst bei Baselitz, Germanistik bei Reinhard Baumgart, zwei Könner, die ihr wohl eines vermitteln - nicht zu klein zu denken. Waldach hält sich daran. Sie bringt Zeichnung und Text zusammen, stellt ihre Bildfiguren in Wolken aus Textzitaten, die sie großer Literatur entnimmt. "Ich habe Text als Bild entdeckt", beschreibt sie ihre ganz eigene Arbeitsweise, die jede Zeichnung zu einem Sinnraum macht, der zum Schauen und zum Nachdenken einlädt. Seit Jahren überträgt sie diese Kompositionsweise vom Blatt in den Raum.

Roter Faden im Raum

Für ihr Werk "Existenz" hat sie wieder mit rotem Faden in einen Raum gezeichnet, dieses Mal in einen kantigen Raum des Osnabrücker Felix-Nussbaum-Hauses. Mit den Fäden verspannt sie Zitate von Bildern des in Auschwitz ermordeten Malers mit Lebensstationen und Zitaten aus seinen Briefen, macht aus einem tragischen Leben ein Raumerlebnis, das alle, die es erfahren, berührt und still werden lässt. Die komplexe, ja komplizierte Architektur des Museums hat sie nicht irritiert. "Ich wusste sofort, wie ich diesen Raum angehen wollte", sagt Brigitte Waldach zu ihrer Arbeit mit dem splittrigen Bau des Stararchitekten Daniel Libeskind.

"Handwerklich präzise"

Kraft haben und zugleich überlegen können - Brigitte Waldach bringt das nicht nur bestens zusammen, aus dem Kontrast von Emotion und Planung bezieht sie auch Energie. "Ich finde es einfach lustvoll, einfach drauf los zu zeichnen", sagt die Künstlerin und versichert nur eine Sekunde später, dass sie es ganz wichtig finde, "handwerklich ganz präzise" zu sein. Bei Rauminstallationen wie jenen im Osnabrücker Felix-Nussbaum-Haus stellt sie das unter Beweis, wenn sie dafür sorgt, dass ihr Raumbild so präzise umgesetzt wird, dass es in dem Ausstellungssaal zu schweben scheint.

Ein Bild zur Musik Bachs

Brigitte Waldach liest und plant, zeichnet und tüftelt. Ihr neues Hauptwerk hat sie den Goldbergvariationen von Johann Sebastian Bach gewidmet. Jahrtausendmusik. Weniger darf es nicht sein. Waldach lässt in ihrer Folge großformatiger Bilder Bachs Noten auf schwarzem Sternenhimmel über Silhouetten von Eisenach, Salzburg und Toronto schweben, den Lebensorten Bachs, des Schriftstellers Thomas Bernhard und des Pianisten Glenn Gould. Gould hatte Bachs Variationen kongenial interpretiert, Bernhard über Gould den Roman "Der Untergeher" geschrieben. Waldachs Zyklus wächst zum kosmischen Klangraum. Eine Überforderung? Nicht für Brigitte Waldach.









Wörter als Bildgestöber

Während die Sternenreise Bachs noch weitergeht, ist ein anderes Bild fertig. "Das geht im April nach Köln", sagt sie und weist auf ein zweiteiliges Werk. Über einem Gestrüpp aus Gras und Text erhebt sich ein Gestöber aus Wörtern in grellen Farben, aus Begriffen von Lust und Liebe. Waldach hat sie den "Blumen des Bösen" entnommen, dem berüchtigten Gedichtzyklus von Charles Baudelaire. Noch hängen die Papierbahnen an Clips. Für die Kunstmesse werden sie gerahmt. Gleich kommt der Galerist, der beim Einpacken helfen wird. Über dem Berliner Wedding ist es unterdessen dunkel geworden. Brigitte Waldach steht in der Tür. "Ich habe das Gefühl, das Mut sich lohnt", sagt sie. Ihre Augen leuchten dabei.

Künstlergespräch mit Brigitte Waldach und Kuratorin Mechthild Achelwilm am Sonntag, 24. März 2019, um 15:30 Uhr im Museumsquartier Osnabrück.