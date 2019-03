Frankfurt. Das Vergessen hat nicht nur negative Seiten, sondern auch positive, etwa für unser Selbstbild. Das Historische Museum Frankfurt beleuchtet das Phänomen nun mit Gewinn von verschiedenen Seiten, auch mit Hilfe der Kunst..

Etwas Wichtiges vergessen – das ist wohl das Letzte, was wir uns in Zeiten ständiger Beschleunigung und Selbstoptimierung leisten wollen. Doch was ist wichtig und was nicht? Das Historische Museum Frankfurt widmet sich interdisziplinär dem spannenden Thema "Vergessen – Warum wir nicht alles erinnern". Die Schau fragt nach sich wandelnden Lebensweisen und Selbstbildern, beleuchtet Hirn-, Traumaforschung und Demenz. Und wagt einen Blick in die Zukunft: Was wollen wir als Gesellschaft eigentlich erinnern und wer bestimmt darüber? Acht Stationen, in die die Schau gegliedert ist.





Selbstbild im Wandel: Wir gewichten, was für uns persönlich eine bedeutsame Erinnerung ist und was wir vergessen können. Auch diese Auswahl prägt das, was wir "Charakter" nennen. Doch Prioritäten beim Erinnern und Vergessen unterliegen auch geschichtlichen und normativen Entwicklungen, prägen ein Generationengedächtnis. Das Historische Museum Frankfurt greift als Beispiel die Fotografie auf: Mit der Entstehung der Kernfamilie und dem Aufkommen der Fotografie wird in der Regel das eine, standardisierte Familienfoto in Auftrag gegeben – nicht gerade üppiger Stoff für die Erinnerung. Doch lange wird sorgfältiger mit Fotos umgegangen als heute: Man beschriftet sie und ordnet sie in Fotobüchern. Heute, in Zeiten digitaler Fototechniken und digitaler Amnesie, werden zwar massenhaft Fotos geschossen, dabei aber übersehen, dass fotografierte Zeit und erzählte Zeit nicht dasselbe sind. Wahrscheinlich reagieren wir deshalb oft enttäuscht, wenn wir Fotos von besonderen Momenten betrachten: Sie lassen die Fülle des einst Erlebten und Gefühlten vermissen. Das gilt selbst für die Selfies, die im Zuge der Selbstvermarktung Mode geworden sind.

Blick in zwei Fundbüros

Vergessen im Wandel: Nach den Mangelerfahrungen der beiden Weltkriege banden sich Menschen stark an einzelne Habseligkeiten, die mit vielfältigen biografischen Erinnerungen hoch besetzt waren. Heute überschwemmt uns die Industrie mit neuen Alltagsgegenständen, die bald wieder entsorgt werden. Wie zerstreut oder überfordert wir heute sind, zeigt der Blick in zwei Fundbüros. Im Jahr 1842 wurden Strumpfbänder, Taschentücher, eine Axt oder ein hölzerner Zirkel verloren. Heute bleiben so Unentbehrliches wie jede Menge Haustürschlüssel, Handys, Laptops oder Handtaschen im Fundbüro des Airport Frankfurt liegen – ohne gesucht zu werden.



Das Vergessenes erinnern: Zeit ist in unserem hochverdichteten Alltag zur Mangelware geworden. Es fehlt an Zeit für das Einprägen und Erinnern. Wir rechnen mit dem Vergessen und legen Notizzettel und Kalender an. Nachteil: Wo ein Computer an den Geburtstag einer Freundin erinnert oder das Handy eine Telefonnummer speichert, muss ich mir sie als wichtige Dinge in meinem Leben nicht mehr selbst merken. Dass wir Vergessenes überhaupt bemerken können, ist eine der besonderen Leistungen des menschlichen Hirns.



Angst vorm Vergessen: In unserer Lebenswelt hoher Selbstkontrolle heißt ein Schreckgespenst Demenz. Obwohl der in Frankfurt praktizierende Arzt Alois Alzheimer die Alzheimer-Demenz schon Anfang des 20. Jahrhunderts beschrieb, gibt es bislang keine medikamentöse Heilung. Ausstellungskuratorin Jasmin Alley beschreibt im Gespräch psychosoziale Behandlungskonzepte, die die Persönlichkeit des Demenzkranken berücksichtigen und ihm durch Respekt Selbstachtung zurückgeben. Denn soviel weiß die Forschung: Je stärker ein von Demenz Betroffener sozial eingebunden ist, desto langsamer schreitet die Krankheit fort. Ausstellungsbesucher können sich die Erinnerungen von Demenzkranken an längst überlebte Alltagsgegenstände aus ihrer Jugend anhören, über die Milchkanne etwa. Selbst wer sich kaum mehr verständlich mitteilen kann, so Kurator Kurt Wettengel beim Gang durch die Schau, der bleibt beim Erinnern immerhin längere Zeit in einer positiven emotionalen Stimmung.

Das Vergessen erforschen: Die Schau zeigt Modelle und Instrumente seit dem Beginn der Vergessensforschung im 19. Jahrhundert bis zu den Neurowissenschaften heute.

Anzeige Anzeige

Die Vergangenheit verleugnen: Negative Erfahrungen bleiben stärker im Gedächtnis haften als positive. Das erfährt auch die Amerikanerin Jill Price auf leidvolle Weise: Sie hat ein derart ausgeprägtes autobiografisches Gedächtnis (hyperthymestisches Syndrom), dass sie sich haarklein an jeden Lebenstages seit ihrem 14. Geburtstag erinnern kann. Im ständigen Kreuzfeuer der erinnerten Gefühle dominieren die schlechten, etwa nach einem Streit mit der Mutter. Die Kuratoren haben sie besucht und erfahren, dass Jill Price nun retrospektiv Tagebuch schreibt, um positiven Erinnerungen mehr Gewicht zu verleihen. Alle nicht so Gedächtnisstarken greifen gern zu zwei Mechanismen der Selbstentlastung: verleugnen und verdrängen. Frankfurt konzentriert sich auf die verdrängte Schuld von Mitläufern an den nationalsozialistischen Gräueltaten. So soll eine 2017 im Frankfurter Westend geborgene 1,8 Tonnen schwere britische Luftmine und die Reaktionen auf sie das Selbstmitleid dieser Generation symbolisieren, so Kurt Wettengel, während sie die eigene Beteiligung an der NS-Zeit in der Regel verschwieg. Gut dazu passt das hörbare angespannte Schweigen in Redepausen, das Künstlerin Sigrid Sigurdson bei den Frankurter Auschwitzprozessen aufgenommen hat.

Das Trauma und die Kunst

Nicht-Vergessen-Können: Noch kennen Nachkriegskinder die Gänsehaut, wenn die Ortssirene zur Probe aufheult: Ihre oft im Zweiten Weltkrieg ausgebombten Eltern haben ihre panische Angst beim Fliegeralarm auf die Kinder oder gar Enkel übertragen. Auch wenn sie oder andere existenzbedrohlich Betroffene nicht viel erzählen von ihren Erlebnissen: Traumata teilen sich mit und wirken sich auf Beziehungen aus, solange sie nicht bearbeitet oder gar therapiert werden. Die Kuratoren belegen das mit Zeichnungen afghanischer Kinder und haben überhaupt eindrucksvolle Dokumente und künstlerische Erkundungen des Themas in Bild und Ton zusammengetragen mit Arbeiten etwa von Christian Boltanski, Hans-Peter Feldmann, Jochen Gerz, Ilya Kabakov oder Tino Seghal.

Kann das weg?

Das Vergessen überwinden? Hier setzt die Schau Fragezeichen und dokumentiert Aktionen wider das Vergessen von den Stolpersteinen bis zum Barbarastollen in Oberried bei Freiburg, in dem national- und kulturhistorisch bedeutsame Dokumente in Filmform gelagert werden. Halb ernst, halb augenzwinkernd nimmt sie den Besucher mit in einen dunklen Raum. Mit einer Taschenlampe darf er Gegenstände aus Alltag und Kunst aus dem Museumsfundus beleuchten, deren ursprünglicher Kontext verloren gegangen ist. Ist das Kultur oder kann das weg – und wer soll das entscheiden? Vor diesem Dilemma werden auch unsere Nachfahren stehen. Vielleicht hilft es ja ein wenig, wenn man wie in der intelligenten Frankfurter Ausstellung sensibler für das Thema geworden ist.