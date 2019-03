Berlin. „Get out“ machte Jordan Peele zum Oscar-gekrönten Star des Horrorkinos. Hält der Nachfolger „Wir“ das Niveau?

Vor zwei Jahren wurde Jordan Peele mit „Get out“ zum Oscar-Preisträger – und zur Hoffnungsfigur eines neuen, afro-amerikanisch geprägten Mainstream-Kinos. Ist sein zweiter Film „Wir“ genauso gut wie der erste? Am Donnerstag, 21. März, kommt er der Doppelgänger-Schocker ins Kino.





Wovon handelt „Wir“?

Als Kind erlebte Adelaide Wilson (Lupita Nyong'o) ein schweres Trauma, als sie auf dem Jahrmarkt in ein Spiegelkabinett geriet – und plötzlich sich selbst gegenüberstand. Nicht ihrem Abbild, sondern einem realen Mädchen, das exakt so aussah wie sie selbst. Jahrzehnte später ist sie selbst Mutter und findet sich im Urlaub am Ort des Schreckens wieder. Wenig später erscheinen vier Menschen vor ihrem Ferienhaus. Sie tragen rote Arbeitsoveralls, verständigen sich in animalischen Lauten – sind aber unübersehbar Ebenbilder von Adelaide, ihrem Mann Gabe und den Kindern Jason und Zora. Und sie wollen töten.

Wie gruselig ist Jordan Peeles „Wir“?

Die Mutter spricht merkwürdig kehlig, die Tochter grinst irrsinnig: Über pointierte Abweichungen inszeniert Jordan Peele Doppelgänger, die überlegen erscheinen und zugleich erbarmungswürdig degeneriert. Die erprobten Tricks des Angstkinos und blutigen Gewaltszenen mischt er mit boshaftem Humor und schürt dabei ein Entsetzen, das nur hin und wieder ins Dekorative kippt. (In einer Tanzszene zum orchestral arrangierten Rap-Klassiker zum Beispiel.) Über zwei Stunden hält „Wir“ das Publikum in atemloser Spannung, überrascht mit verblüffenden Wendungen und natürlich auch mit dem originellen Stoff selbst: Das Doppelgänger-Motiv zelebriert Peele bis ins Detail; sogar die bevorzugten Mordwaffen der Killer sind spiegelsymmetrisch: Scheren.

Schon der Titel weist eine Horrordramaturgie zurück, die das Grauen in einem wie auch immer gearteten Anderen sucht. Die klassische Distanzierung vom Monster unterläuft hier ein programmatisches „Wir“. Damit ist hier nicht nur die Black Community gemeint – alle wichtigen Figuren des Films sind schwarz –, sondern das ganze Amerika. Der Originaltitel „Us“ lässt sich auch als Abkürzung der United States lesen. Dass es tatsächlich um eine Selbstkritik des westlichen Egoismus geht, macht spätestens das Ende deutlich. Peele löst das Doppelgänger-Mysterium in einer Intrige auf, die leider umso weniger überzeugt, je mehr sie erklärt.

Jordan Peels Erfolgsgeschichte

Vor zwei Jahren katapultierte Jordan Peele sich mit seinem Debüt „Get out“ nach vorn. Der Film spielte mit einem Budget von 4,5 Millionen Dollar 255 Millionen ein, wurde als bei den Oscars als bester Film nominiert und für sein Drehbuch ausgezeichnet. Über Nacht war Peele der Vorreiter des neuen, afro-amerikanisch geprägten Kinos, nach dem Hollywood in der Diversitätsdebatte händeringend sucht. Dass er als Produzent von Spike Lees „BlacKkKlansman“ gleich die nächste Best-Picture-Nominierung errang, zementierte den Ruf.

„Get out“ verdankte seine begeisterten Kritiken einer Horror-Parabel, die geschickt die schwarze Geschichte reflektierte. Die Grundkonstellation – ein Afro-Amerikaner lernt die Familie seiner weißen Freundin kennen – schilderte detailgenau, wie rassistische Denkmuster auch aufgeklärte, liberale Köpfe durchdringen. Der groteske Horror-Plot – moribunde Weiße entführen Schwarze und kapern ihre Körper mit parasitären Hirn-Transplantationen – funktionierte als drastische Sklaverei-Metapher.

Taugt „Wir“ als Nachfolger von „Get out“?

Wenn Peele seinen Doppelgänger-Schocker nun als kapitalistische Ausbeutungsgeschichte anlegt, folgt er dem Erfolgsrezept: Horror als metaphorische Sozialkritik. In diesem Fall gehen die Analogien allerdings schlechter auf als beim ersten Film; und das enorme Bild einer Durchschnittsfamilie, die sich selbst auf Leben und Tod bekämpft, verliert in der Erklärung nur seine Wirkung. Trotzdem bleibt „Wir“ mit seiner starken Grundidee, gut ausgespielten Effekten und Darstellern wie Lupita Nyong'o, Shahadi Wright und Elisabeth Moss ein ungewöhnlicher Horrofilm – mit guten Chancen, den Erfolg des Vorgängers zu wiederholen.

„Wir“. USA 2019. R: Jordan Peele. D: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Shahadi Wright, Elisabeth Moss. 117 Minuten. FSK ab 16 Jahren.

