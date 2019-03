Besucher stehen vor einer antiken Stein-Büste der Bat'a, Tochter von Moqim, (Enkelin von) Malku aus Palmyra, die nach Expertenschätzungen im späten 2. oder frühen 3. Jahrhundert nach Christus entstanden sein soll. Foto: Christina Horsten

New York. In Ländern wie Syrien oder Irak werden immer wieder Ausgrabungsstätten oder Denkmäler zerstört. Dieses Themas nimmt sich eine Ausstellung in New York an - und wirft unter anderem komplexe Fragen auf.