Berlin. Wie viel Bauhaus steckt noch in diesem Karneval der Kulturen? Das Berliner Haus der Kulturen der Welt „bauhaus imaginista“ inszeniert das Bauhaus als Netzwerk des Kulturtransfers. Die Ausstellung gilt als Höhepunkt im Jubiläumsjahr 100 Jahre Bauhaus.

Zart und fein sieht er aus, der „Teppich“, den Paul Klee 1927 mit Bleistift auf Papier zeichnet. Mitten in seiner Zeit als Lehrer am weltberühmten Bauhaus strichelt er mit dem Stift die filigranen Muster, die aussehen, als wären sie aus Fäden geschickt geknüpft. Was Kunstexperten nur als Nebenwerk des berühmten Zeichners und Malers ansehen, steht im Berliner Haus der Kulturen der Welt (HKW) unvermittelt im Zentrum eines ganz anderen Netzwerkes. Vom Bauhaus in alle Welt und zurück: Diese Reise erzählen die Kuratoren Marion von Osten und Grant Watson jetzt in vier Kapiteln im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Jede dieser Reisen beginnt mit einem Meisterstück des klassischen Bauhauses. Und führt dann in alle Erdteile. Hier weiterlesen: Was hat das Bauhaus zum Mythos gemacht? Die Antwort in fünf Kapiteln.





Mythos neu erzählt

bauhaus imaginista: Diese Schau bildet das Herzstück der Präsentationen zum 100. Geburtstag des Bauhauses in diesem Jahr. Entsprechend hoch ist der Erwartungsdruck. Schließlich ist nichts anderes gefragt als eine neue Geschichte des Bauhauses, eine Geschichte, die diesen Mythos der Moderne in das 21. Jahrhundert hebt und für unsere Gegenwart neu erzählt. Dafür sind Kunstwissenschaftler 2016 in alle Welt aufgebrochen, haben sich vor Ort mit Wissenschaftlern, Handwerkern, Lehrern, Künstlern zusammengetan, um in Symposien und Ausstellungen die globale Wirkung des vor hundert Jahren in Weimar gegründeten Bauhauses zu erforschen. Für das Projekt haben sich das Haus der Kulturen der Welt und die Goethe-Institute zusammengetan. Der Bundesaußenminister fördert das Vorhaben ebenso wie die Kulturstaatsministerin Monika Grütters und die Bundeskulturstiftung. Mehr hochoffizielle Schubkraft geht kaum.

Karte der Weltkultur



Der Erwartungsdruck ist dem Ausstellungsprojekt anzumerken. In vier Raumzonen des HKW breiten die Kuratoren und ihre Teams nun nicht nur die weltweite Wirkung des Bauhauses aus, sie zeichnen auch gleich noch eine andere Karte der Weltkultur. Das Bauhaus ist dabei weiter gefragt, allerdings nicht als Ensemble großer Meisterkünstler oder als Produktionsstätte vieler inzwischen klassischer Designstücke von Freischwinger bis Bauhauslampe. Hier weiterlesen: In Berlin - Totales Tanztheater erweckt das Bauhaus zu neuem Leben.

Beim Wort genommen



Anzeige Anzeige

Die Ausstellungsmacher nehmen das Bauhaus selbst als Phänomen einer Vernetzung von Personen, aber vor allem auch von unterschiedlichen Gestaltungsideen und Kunstkonzepten. Das Bauhaus wird so – endlich einmal wieder – beim eigenen Wort genommen. Der Architekt Walter Gropius ruft in seinem Gründungsmanifest der neuartigen Kunsthochschule die Utopie einer neuen Einheit aus. Künstler und Handwerker sollen sich im Zeichen einer gemeinsamen Aufgabe verbrüdern. Neben der Zeichnung von Paul Klee rückt auch dieses historische Dokument in Berlin neu in den Fokus der Aufmerksamkeit.

Campus in Nigeria

Denn es gibt nun den Anker für einen ganzen Reigen von jenen Projekten, die Künstler im Zeichen des Bauhauses in aller Welt starteten. Der am Bauhaus ausgebildete Renchinchiro Kawakita gründet in Tokio 1932 eine eigene Kunsthochschule. Der Bauhaus-Absolvent Arieh Sharon baut nicht nur die Halle der Erinnerung in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, sondern auch einen Hochschulcampus in Nigeria. Spuren des Bauhauses finden sich bei Hochschulgründern in Marokko ebenso wie bei Kulturinitiativen in vielen Weltgegenden. Die Ausstellung deckt weit verzweigte, von der offiziellen Geschichtsschreibung wenig beachtete Wege der Wirkung des Bauhauses auf.





Andere Namen im Blick

Damit kommen auch Namen von Künstlerinnen in den Blick, die sonst im Schlagschatten der Bauhaus-Giganten Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe gestanden haben. Die wenig beachtete Gertrud Grunow kommt nun in den Blick, die mit ihrer „Harmonisierungslehre“ die Pädagogik des Bauhauses beeinflusste, oder die Keramikerin Marguerite Wildenhain, die Formen peruanischer lter Indianerkulturen aufnahm.

Blick wird geweitet

Bauhaus, das sei das Synonym für vieles, sagte Kuratorin Marion von Osten bei der Vorstellung von „bauhaus imaginista“. Das Wort bezeichnet Weite und Schwäche des Projekts zugleich. Ja, die Kuratoren weiten den Blick für eine neue Wahrnehmung des Bauhauses, die dabei helfen wird, im Jubiläumsjahr nicht in bloßer Anbetung dieses Klassikers zu versinken. Aber zugleich gehen Kern und Kontur des Bauhauses nun im Karneval der Kulturen unter. In gewisser Weise erliegen die Kuratoren sogar der Gefahr, das Bauhaus neu zu idealisieren, indem sie es als Blaupause globalen Kulturtranfers in der Philosophie des fairen Handels inszenieren.

Wo bleibt die Kritik?

Die Kritik an den problematischen Wirkungen des Bauhauses bleibt in Berlin weitgehend außen vor. Was ist mit dem Versprechen des Bauhauses, das Leben der Menschen mit seinen Produkten besser, weil leichter und lebenswerter zu machen? Was ist mit den öden Nachfahren der großen Bauhausarchitektur, was ist mit den seelenlosen Wohnkästen, deren Erbauer sich mit kantigen Konturlinien auf das Bauhaus berufen, in Wirklichkeit aber nur Ghettos geschaffen haben? Und welchen Beitrag hat das Bauhaus wirklich zu Befreiungsgeschichten in der vormals so bezeichneten Dritten Welt beitragen können?





Bauhaus - eine Haltung

„bauhaus imaginista“ stellt diese Fragen kaum und wenn ja, nur leise. Dafür wird der Blick frei für eine Erkenntnis, die wirklich erst neu erarbeitet werden muss – dass das Bauhaus eben kein Stil ist, sondern eine Haltung, kein Design, sondern ein Prozess. Damit öffnet sich das Bauhaus wieder für die Welt. Und die ist ein großes Netzwerk, so wie auf der kleinen Zeichnung von Paul Klee.

Berlin, Haus der Kulturen der Welt: bauhaus imaginista. Ausstellung. Bis 10. Juni 2019. Mo., Mi.-So., 11-19 Uhr. Zu Informationen zu "bauhaus imaginista" geht es hier.