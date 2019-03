Bramsche. Schlacht, Scharmützel, Hinterhalt? Oder nichts von alledem? Die Deutungsmöglichkeiten der „Varusschlacht“-Grabungen im Landkreis Osnabrück sind nach Festlegungen der Anfangszeit zuletzt deutlich breiter geworden.

In einem Interview mit unserer Redaktion erklärte der wissenschaftliche Leiter der Untersuchungen, Prof. Dr. Salvatore Ortisi, jüngste Funde und Diskussionen hätten „gezeigt, dass wir mit der Erforschung von Kalkriese sicher nicht – wie vorher gerne kolportiert – am Ende, sondern eher noch am Anfang stehen“. (Lesen Sie hier das vollständige Interview mit Prof. Ortisi)

Hintergrund seiner Aussagen ist unter anderem, dass sich ein rekonstruierter Wall inzwischen als Teil eines römischen Militärlagers entpuppt hat. Jahrelang war die Anlage von den beteiligten Wissenschaftlern und Betreibern von „Museum und Park Kalkriese“ als Kern eines Hinterhalts gemäß der schriftlichen Quellenlage geschildert worden. Hinter dem Wall sollten sich die Cherusker und ihre Verbündeten versteckt gehalten haben, während sie die Legionen des römischen Feldherrn Varus im Jahre 9 nach Christus immer wieder attackiert und schlussendlich vernichtet hätten. „Durchlässe und Tore im Wall ermöglichten den Germanen Ausfälle auf das Schlachtfeld“, hieß es in der Beschreibung. Diese Darstellung trifft nicht zu. Vielmehr war der Wall augenscheinlich genau umgekehrt Teil einer römischen, nicht germanischen Befestigung.

Nur ein römisches Lager gestürmt?

Wenn es um Kalkriese geht, sprechen etwa Experten wie Ortisi oder auch der Landesarchäologe Dr. Henning Haßmann heute ohnehin lieber nicht mehr von der „Varusschlacht“, sondern sagen „Varusereignis“. Sie sehen einen „Kampfplatz“, der nur umgangssprachlich noch „Schlachtfeld“ genannt werden könne. Möglicherweise sei auch nur ein römisches Lager erstürmt oder überstürzt verlassen worden. „Mit der Bezeichnung ,Varusereignis‘ subsumiert man die derzeit möglichen Szenarien und hält die Diskussion offen“, sagte Ortisi.

Direkte Kritik an vorherigen Ausgräbern und den Kalkriese-Betreibern äußert der Wissenschaftler nicht. „Forschung muss immer dynamisch sein; wenn es neue Erkenntnisse gibt, muss man bisherige Sichtweisen hinterfragen“, erläuterte Ortisi die neue Deutung des Platzes.

Sicher sei weiterhin, dass bei Kalkriese „ein großes kriegerisches Ereignis“ stattgefunden habe, „das beim derzeitigen Forschungsstand eher mit Varus als mit Germanicus in Verbindung steht“. Die Grabungsstelle sei „nach wie vor der einzige echte Kampfplatz der frühkaiserzeitlichen Germanenkriege, den wir kennen“, sagte Ortisi, der den Lehrstuhl für Provinzialrömische Archäologie der Ludwig-Maximilians-Universität in München innehat und in gleicher Funktion 2015/16 an der Universität Osnabrück tätig war.

Touristische Motivation?

Einzelne Altertumsforscher und Historiker hatten von Beginn an darauf verwiesen, dass der Wall auf dem Gelände Merkmale einer römischen Befestigung aufweise. Sie kritisierten die damalige Darstellung der Varus-Gesellschaft als übertrieben und eher touristisch als wissenschaftlich motiviert. Die Kalkriese-Betreiber hatten die Ähnlichkeiten mit der Aussage erklärt, dass die Germanen entsprechende Bautechniken als Teil der römischen Hilfstruppen erlernt hätten.

Kritiker bringen ferner regelmäßig ein, dass die Zahl und Aussagekraft bisher gefundener Relikte auch nach 30 Jahren Forschung nicht dazu passe, dass das Gelände zentraler Schauplatz einer Schlacht mit vielen Tausend Beteiligten gewesen sein soll. Befürworter der Schlachtthese hatten angeführt, dass die Germanen die Stätte nach ihrem Sieg penibel geplündert und die Römer ihre Toten Jahre später geborgen hätten. Weitere Überreste seien im Laufe der Zeit durch landwirtschaftliche Bearbeitung der Flächen vernichtet worden.

75.000 zahlende Besucher

2018 zählten die Betreiber von „Museum und Park Kalkriese“ nach eigenen Angaben 75.000 zahlende Besucher. Man habe damit trotz einer langen und anhaltenden Hitzeperiode im Sommer, die viele Museen bundesweit Gäste gekostet habe, im Plan gelegen, so die Geschäftsführung. In diesem Jahr erwarten die Verantwortlichen in Bramsche-Kalkriese ähnlich viele Besucher.

Die „Varusschlacht“ war historischen Quellen zufolge eine vernichtende Niederlage von drei Legionen, mit der die Ambitionen Roms auf eine Eroberung des nördlichen Germaniens im Jahre 9 nach Christus endeten. Der ursprünglichen Beschreibung nach fand sie im Teutoburger Wald statt.