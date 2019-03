Postengeschacher an der Mailänder Scala?

Osnabrück. Alexander Pereira bietet einem saudi-arabischen Prinzen einen Posten im Aufsichtsrat der Mailänder Scala an. Ein ernst gemeintes Angebot? Oder ein Bluff?

Es weht ein leichter Frühlingshauch durchs Königreich Saudi-Arabien. Frauen dürfen Auto fahren, es gibt Kinos, und überhaupt sei dort gesellschaftlich vieles in Bewegung, sagen Kenner. Genügt das, um einem saudischen Prinzen einen Posten im Aufsichtsrat der Mailänder Scala zu verschaffen? Tja. In Saudi-Arabien werden Menschen hingerichtet, sitzen in Haft und werden öffentlich ausgepeitscht, nur weil sie ihre Meinung sagen – da richtet ein Frühlingshauch nicht viel aus.

Sicher geht es an der Scala um Geld – wobei die vergleichsweise kleine Summe von 15 Millionen Euro auf fünf Jahre zeigt, wie prekär es offenbar im wichtigsten Opernhaus im Land der Oper zugeht. Andererseits ist Alexander Pereira nicht nur Kulturschaffender, sondern auch Kaufmann. Und in diesem Fall vielleicht auch gewiefter Taktiker.

Man muss kein Prophet sein, um die Entrüstungsstürme ob des Angebots vorherzusagen. So wird die Personalie zum drastischen Symbol für die finanzielle Situation in seinem Haus, das den Rückgang öffentlicher Subventionen durch private Gelder ausgleichen muss. Das macht anfällig – unter anderem dafür, für Geld aus Saudi-Arabien Posten zu verschachern.