Osnabrück. Aus ihrer zweijährigen Reise im Land Rover durch Afrika haben Lena Wendt und Ulrich Stirnat einen Film gemacht. Dabei ist "Reiss Aus" auch eine Beziehungsgeschichte.

Sichtlich mitgenommen berichtet Ulrich Stirnat von seinem aktuellen Gesundheits- und Gemütszustand direkt in die Kamera hinein. Was wie ein Ausschnitt aus einem Videotagebuch anmutet, ist eine Szene aus dem Film „Reiss Aus“, den er gemeinsam mit seiner Partnerin Lena Wendt gemacht hat. Mit beeindruckend authentischen, mitunter aber auch hochprofessionell wirkenden Bildern dokumentiert er den fast zweijährigen Road-Trip des Paares durch ihren Sehnsuchtsort Afrika. Und nicht nur das. Denn es ist auch die wechselhafte Geschichte zweier ganz unterschiedlicher Charaktere, die sich immer wieder neu zusammenraufen müssen. So lange, bis irgendwann eine Auszeit nötig wird oder an einem anderen Punkt ein vierbeiniger Freund die Konstellation kittet.

Hautnah und eindringlich

Fast 43 000 Kilometer haben die Hamburger Filmemacher mit ihrem alten Land Rover zurückgelegt. Extremen Wettersituationen waren sie und ihr Fahrzeug dabei ebenso ausgesetzt wie Einreiseverboten aufgrund von Epidemien, Visumsschwierigkeiten oder Terrorwarnungen. All dies zeigt der Film so hautnah und eindringlich, dass der Zuschauer zuweilen das Gefühl bekommt, die beiden auf dem Rücksitz zu begleiten – nicht nur auf ihrem holprigen, abenteuerlichen Weg durch zumindest einen Teil des Kontinents, sondern auch auf einer Reise zu sich selbst.