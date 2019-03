Los Angeles. Im Mai kommt die Realverfilmung von Disneys Aladdin in die Kinos, seit Dienstag ist der erste lange Trailer online.

Mena Massoud als Aladdin, Naomi Scott als Prinzessin Jasmin und Will Smith als Dschinni: Am 23. Mai kommt die Realverfilmung von Disneys Aladdin in die deutschen Kinos – und seit Dienstag ist auch der erste lange Trailer online:

Regisseur Guy Ritchie hat den Film umgesetzt, der bereits 1992 unter demselben Namen als Zeichentrickfilm in die Kinos kam. Er basiert auf der Geschichte Aladin und die Wunderlampe aus den Märchen aus 1001 Nacht.

Laut dem Studio handelt es ich bei dem Film um "eine anspruchsvolle und untraditionelle" Adaption der Geschichte von Aladdin, die viele der musikalischen Elementen des Originalfilms beibehalte.