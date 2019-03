Berlin. Nicole Kidman als Polizistin am Abgrund: Karyn Kusamas „Destroyer“ ist einer der stärksten Cop-Filme seit Langem.

Nicole Kidman spielt eine halbtote Polizistin – und wäre kaum zu erkennen, wenn ihr Name nicht auf dem Plakat stünde. Am 14. März startet der Ausnahme-Thriller „Destroyer“ in den deutschen Kinos.







Wovon handelt „Destroyer“?

Als die Polizistin Erin Bell am Tatort auftaucht, sieht sie nicht lebendiger aus als die namenlose Leiche: Ihr Teint ist wächsern und grau, die Lippen aufgesprungen. Ein Bein zieht sie nach, als gehöre es nicht zu ihr. Die Beamten vor Ort schicken sie barsch ins Bett, zumal Bell in diesem Fall gar nicht zuständig ist. Sie ermittelt trotzdem, eigenmächtig und in eigener Sache: Am Opfer hat sie das Tattoo einer sektenähnlich geführten Bande bemerkt – gegen die sie selbst vor Jahren verdeckt ermittelt hatte. Der gescheiterte Einsatz kostete mehrere Menschen das Leben und hat ihr eigenes zerstört. Bell sieht die Chance, sich der Schuld von damals zu stellen.

Aus dieser Grundsituation heraus erzählt die Regisseurin Karyn Kusama zwei Spannungsgeschichten auf einmal: Die Gegenwartsebene schildert, wie Bell sich rücksichtslos zum Gang-Chef vorarbeitet. Vom Handjob bis zum Faustkampf ist ihr jedes Mittel recht. Parallel dazu arbeiten Rückblenden das Undercover-Debakel ihrer Jugend auf. Was sie damals so kaputt gemacht hat, verfolgt man so atemlos wie der Ausgang der finalen Abrechnung.

Polizeifilm und Psychogramm

„Destroyer“ funktioniert als harter Cop-Thriller; und man staunt, dass die verstörenden Bilder in Deutschland schon für Zwölfjährige freigegeben wurden. Zugleich wird das Genre zum Gerüst für ein finsteres Psychogramm. All die Kranken, Kriminellen und Korrupten der labyrinthischen Handlung erscheinen dabei als Facetten von Erin Bells getriebener Natur. Das Los Angeles der schäbigen Motels und der Ausfallstraßen, das Kusama in fauliges Gelb taucht, spiegelt das Innenleben der Protagonistin – wie im Film Noir der 40er Jahre, von dem „Destroyer“ genauso beeinflusst ist wie von „Taxi Driver“ (1976) oder „Mullholland Drive“ (2001).

Ihren Filmtitel bezieht die Regisseurin auf die Zerstörungskräfte von Geld, Gier und Hunger. Geschildert werden sie auf denkbar physische Weise: Der Körper lügt nicht, und er lässt sich auch nicht belügen. Das lernt Erin Bell schon als Berufsanfängerin: Bevor sie mit ihrem Kollegen Chris die Gangsterbande als Paar infiltrieren, üben sie das Küssen – und wissen schon beim ersten Mal nicht mehr, ob es vorgetäuscht ist oder echt. Die Ambivalenz Wahrheit und Spiel inszeniert der Film immer wieder, beim erzwungenen Sex, beim Russisch Roulette, vor allem aber im Konflikt der Undercover-Ermittlung. Was immer Erin in der Rolle macht, wird ihr augenblicklich zur Identität: Sie tätowiert sich, nimmt Drogen, hat Sex und wird sogar schwanger. Im Kern handelt „Destroyer“ damit von einer Frau, die das eigene Leben wie ein Werkzeug benutzt – am Anfang als ehrgeizige Polizistin, am Ende in der planvollen Selbstvernichtung.

Paraderolle für Nicole Kidman

Das Ich als Instrument: Das lässt sich auch als Analogie zum Beruf des Schauspielers lesen. Vielleicht liegt es daran, dass der niedrig budgetierte Film so große Stars angezogen hat: Erins Freund Chris spielt Sebastian Stan, der „Winter Soldier“ aus den Marvel-Blockbustern. Die Hauptrolle übernimmt Nicole Kidman; und dem Presseheft zufolge hat sie von sich aus darum gebeten. Verständlich. Als Erin Bell öffnet Kidman ihrer Arbeit wirklich eine neue Dimension: Die Diszipliniertheit ihrer Figuren wird hier vom massiven Verfall unterlaufen– und zugleich gesteigert. Schließlich setzt Bell für ihre Ziele nicht weniger als das eigene Leben ein. Die Bedingungslosigkeit, mit der sie sich selbst verbraucht, ihre extreme Gewalt im Kampf um Erlösung – in beidem ähnelt Kidmans Polizistin dem Ex-Soldaten, den Joaquin Phoenix gerade in Lynne Ramsays Meisterwerk „A Beautiful Day“ (2018) verkörpert hat. Noch so ein existenzieller Gangsterfilm aus der Hand einer Regisseurin. Die Frauen preschen ins Genre-Kino vor und beleben es mit einer grausamen Dringlichkeit. Bitte, mehr davon.

„Destroyer“. USA 2018. R: Karyn Kusama. D: Nicole Kidman, Toby Kebbell, Sebastian Stan. 121 Minuten, FSK ab 12 Jahren.

