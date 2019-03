Hat es wirklich keinen Skandal um die Akademie gegeben?

Osnabrück. Der Literaturnobelpreis wurde 2018 nicht vergeben. Dafür soll es ihn 2019 gleich doppelt geben. Sara Danius, ehemalige Sekretaärin der Schwedischen Akademie kritisiert das Vorhaben. Sie hat recht - nicht nur aus einem Grund.

Sprung in der Schüssel, Schnapsidee, pure Verrücktheit? Das Vorhaben, den Literaturnobelpreis in diesem Jahr gleich zweimal zu vergeben, provoziert rabiate Reaktionen. Der Skandal um sexuelle Belästigung und angebliche Indiskretionen hat die Schwedische Akademie an den Abgrund geführt. Jetzt soll so getan werden, als sei nichts, aber auch gar nichts gewesen. Nur so ist die Absicht zu verstehen, auch den Literaturnobelpreis für 2018 noch zu vergeben. Ein peinliches Projekt, das schleunigst zurückgezogen werden sollte. Hier weiterlesen: Doppelter Literaturnobelpreis? Scharfe Kritik von Sara Danius.

Sara Danius hat ganz recht: 2018 sollte als Lücke im Kalender der Preisvergaben stehen bleiben. Nur so wird die Erinnerung an ein Jahr wachgehalten, in dem die Akademie in Stockholm entgleiste und mit einem Mal vorstellbar erschien, was sich niemand in den schlimmsten Träumen ausmalen mochte – ein Ende des Literaturnobelpreises.

Wer in diesem Jahr gleich zwei Preise, einen davon rückwirkend, vergibt, der wertet den wichtigsten Literaturpreis der Welt gleich schon wieder ab. Dabei kann es in diesem Jahr doch nur darum gehen, dass die Akademie dafür sorgt, dass Literatur mit dem Nobelpreis wieder sichtbar wird, dafür, dass es wieder um gute Texte und nicht um Skandale geht. Deshalb sollte das Projekt der doppelten Preisvergabe schnellstens wieder kassiert werden. Noch ist es dafür nicht zu spät.

