Düsseldorf. Ist Kriegsfotografie nur eine Domäne der Männer? Der Kunstpalast in Düsseldorf zeigt jetzt, dass auch Frauen den Krieg fotografieren. Dabei reicht der Bogen nicht nur von Lee Miller bis zur 2014 getöteten Anja Niedringhaus. Die Ausstellung zeigt auch, wie sich mit den Fotografinnen auch der Blick auf den Krieg ändert.

Im Helikopter ringt Burness Britt mit dem Tod. Anja Niedringhaus springt auf. Sie hält die Hand des Verwundeten und fotografiert ihn, seine aufgerissene, blutverschmierte Kleidung, den Infusionsbeutel auf seiner Brust. Corporal Britt ist im Juni 2011 mit mehreren Kameraden in Afghanistan in eine Sprengfalle geraten. Das Foto der in Höxter geborenen Niedringhaus wird später in der Bild-Zeitung erscheinen. Knapp drei Jahre später verliert sie in Afghanistan selbst ihr Leben. Sie wartet an einem Checkpoint auf die Weiterfahrt. Da eröffnet plötzlich ein Wachmann das Feuer auf ihr Auto. „Allahu Akbar“, ruft er dabei.





Kult um die Männer

„Fotografinnen an die Front“ heißt die Ausstellung im Düsseldorfer Kunstpalast, zu der auch die Fotos von Anja Niedringhaus (1965– 2014) gehören. Die Kuratorinnen zeigen die Fotos von acht Fotografinnen, die aus acht Jahrzehnten Krieg mit Bildern berichten, vom Spanischen Bürgerkrieg bis zum Krieg in Afghanistan. Und sie drehen den Blick um. Bislang galt Kriegsfotografie als Domäne der Männer, eines eigenen Heroenkultes um den Typus des Kriegsreporters und seiner berühmten Bilder. Robert Capa etwa fotografiert 1936 im Spanischen Bürgerkrieg einen fallenden Soldaten im Moment seines Todes, Nick Út drückt 1972 in Vietnam auf den Auslöser und hält den Schmerz eines von Napalm verbrannten Mädchens fest. Beide Fotos avancieren zu Ikonen der Kriegsfotografie und der Hoffnung, mit schockierenden Bilddokumenten Krieg und Gewalt stoppen zu können.

Pumps und Revolver



Die streng und düster inszenierte Düsseldorfer Schau dreht die Blickrichtung um und schaut auf Frauen, die dem Krieg in das bestialisch verzerrte Angesicht blicken. Die Fragen an die Fotografie bleiben die gleichen: Kann das Grauen des Krieges überhaupt in Bilder gebracht werden? Und wie ästhetisch schön darf ein Foto sein, das vom Krieg berichtet? Lee Miller (1900–1977) etwa fotografiert 1945 die Tochter des Leipziger Nazi-Bürgermeisters, die sich das Leben genommen hat. Die junge Frau liegt auf dem Ledersofa wie ein Covergirl, das kurz eingeschlafen ist. Und Gerda Taro (1910–1937), Gefährtin Robert Capas, bringt eine spanische Milizionärin ins Bild, die mit dem Revolver das Schießen übt, dabei Schlaghose und Pumps trägt und fast schon stylisch aussieht.





Keine Helden, nur Opfer

Mehr als ihre männlichen Kollegen aber richten Kriegsfotografinnen den Blick auf die zivilen Opfer des Krieges, auf Frauen und Kinder. Ihre Bilder zeigen keine Helden, nur Opfer. Das gilt für den jungen Sanitäter Vernon Wike. Catherine Leroy macht ihre Aufnahme 1967 im Vietnamkrieg, in dem Augenblick, als Wike bemerkt, dass der Soldat, dem er helfen will, schon tot ist. Das Foto zeigt einen Augenblick des Krieges und jenen Moment, in dem das Vertrauen eines jungen Mannes in das Leben bricht. Anja Niedringhaus ist dabei, als US-Soldaten 2004 in einem Haus in Bagdad eine Razzia durchführen. Ob der junge Soldat oder das irakische Mädchen – beide zeigen in ihren Gesichtern die gleiche blanke Angst.

Der nahende Tod

Kriegsfotografinnen verlieren in den Kämpfen ihr Leben wie Gerda Taro oder Anja Niedringhaus, sie sterben früh an Krebs wie Catherine Leroy oder sie wenden sich von der Kriegsfotografie ab wie Carolyn Cole, die sich inzwischen dem Thema Naturschutz zugewandt hat. Im Nahen Osten aber fotografiert sie den Palästinenser, der von einem Heckenschützen getroffen wurde. Während sich von allen Seiten helfende Hände wie segnend auf seinen Kopf und Körper legen, liegt im Blick des Mannes schon der nahende Tod. Kriege mögen unterschiedlich sein. Das Leid der Opfer ist überall und immer gleich.

Düsseldorf, Kunstpalast: Fotografinnen an der Front: Von Lee Miller bis Anja Niedringhaus. Bis 10. Juni 2019. Di., Mi., Fr.–So., 11–18 Uhr, Do., 11–21 Uhr. www.kunstpalast.de