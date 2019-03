Halle/Westfalen. 8200 Zuschauer - ausverkauft. Das vermelden die Veranstalter stolz über das erste Konzert von Herbert Grönemeyer im Gerry-Weber-Stadion. Der Sänger kommt auf seiner "Tumult"-Tour dort vorbei, und er hat mindestens soviel Spaß wie sein Publikum.

Herbert Grönemeyer singt "Sekundenglück" aus seinem neuen Album "Tumult", und seine Gäste singen textsicher mit. Er macht in "Und immer", ebenfalls aus "Tumult", das Publikum zum Background-Chor, und wenn er die alten Kracher "Bochum", "Männer" und "Was soll das" anstimmt, tobt das Publikum. Er rennt über die Bühne wie ein junger Mann, und er hat ganz offensichtlich viel Spaß an seinem Konzert im Gerry-Weber-Stadion.





Dabei war Grönemeyer ja immer der Mann im Pop- und Rockbusiness, der mit seiner Musik Botschaften verbunden hat. Das tut er auch auf der aktuellen Tour; deswegen moderiert er den Song "Fall der Fälle" mit dem dringenden Appell für Toleranz an, warnt vor Populismus und vor Witzen, "die Menschen ausgrenzen", und das gipfelt natürlich in die Forderung, "Kein Millimeter nach rechts!"

Zum Glück kommen diese Botschaften ohne moralinsaueren Beigeschmack. Im Gegenteil, auf der anderen Seite ist er der perfekte Entertainer mit der Gabe der Selbstironie. "Der Held" preist er deshalb als besten Song an, den er jemals geschrieben hat, und zwar so, dass daraus einen Witz auf seine Kosten wird. Er steigt bei "Alkohol" - tatsächlich einer seiner besten Songs - herab von der Bühne, geht ganz nach vorne zum Absperrgitter, dort, wo seine Fans sind und ist der Herbert zum Anfassen.





Vor allem aber hat er Freude an seiner Stimme, die besser klingt denn je, er Freude an seiner Musik und Freude an seinem Publikum. Und das hat Freude an ihm. Fast drei Stunden lang, und am Ende setzt Herbert Grönemeyer als ganz besondere Zugabe "Der Mond ist aufgegangen" drauf - ganz allein am Klavier und mit dem typischen Öh-Faktor. Einfach so, weil's ihm Spaß gemacht hat.