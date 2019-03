Osnabrück. Leda, Mutter zweier erwachsener Töchter, verbringt den Sommerurlaub am Meer - allein. Dabei entdeckt sie erschreckende Seiten an sich. „Frau im Dunkeln“ von der Bestsellerautorin Elena Ferrante erschien bereits 2007 auf Deutsch, war lange Zeit vergriffen und ist jetzt in neuer Aufmachung wieder erhältlich.

Merkwürdig heiter fühlt sich Leda, als ihre beiden Töchter zum Studieren und Arbeiten nach Kanada ziehen. „Zum ersten Mal seit fast fünfundzwanzig Jahren musste ich mich nicht mehr um sie kümmern und für sie sorgen. Die Wohnung war aufgeräumt, als würde niemand darin leben, der lästige Einkauf und die Wäscherei entfielen.“ Ihre einzige Verpflichtung Bianca und Marta gegenüber ist der tägliche Anruf. So beginnt „Frau im Dunkeln“, ein Roman von Elena Ferrante, der zuerst 2007 auf Deutsch erschien und lange vergriffen war. Nach Ferrantes weltweitem Erfolg der vierbändigen Neapolitanischen Saga „Meine geniale Freundin“ liegt er nun in neuer Ausgabe wieder vor.

Endlich braucht sich die 47-jährige Mutter und Anglistikprofessorin nur noch um ihre eigenenZeitpläne und Angelegenheiten zu kümmern.Niemand ist mehr von ihrer Fürsorge abhängig. Sie isst weniger, schläft mehr und wirkt gelassener. In dieser für sie ungewohnt guten Verfassung, beschließt Leda, Urlaub am Meer zu machen und sich gleichzeitig auf das nächste Semester vorzubereiten. Dass dieser Aufenthalt sie zwingen wird, sich mit lang Verdrängtem und verschütteter Wut auseinanderzusetzen, ahnt sie nicht.

Als sie am Strand eine neapolitanische Großfamilie beobachtet, steigen Abscheu und Beklemmung in ihr auf. Das lärmende, aufdringliche Gebaren erinnert Leda an ihre eigene mit Schrecken und Ängsten behaftete Kindheit. So drohte Ledas Mutter ständig damit, die Familie zu verlassen. Ebenso widerstrebend wie fasziniert verfolgt Leda eine zu dem Clan gehörende junge Frau und deren dreijährige Tochter, die sich nie von ihrer Puppe trennt. Aus einem plötzlichen Impuls heraus stiehlt Leda das Spielzeug und bringt damit eine Lawine dramatischer Ereignisse ins Rollen. Sie droht zusammenzubrechen, was auch mit einem mehrere Jahre zurückliegenden Verrat an ihren Kindern zu tun hat.

Elena Ferrante besitzt das Talent, den Leser direkt in die Geschichte zu ziehen, gerade auch weil sie wichtige Handlungselemente auf beiläufige Art mitteilt, sodass man sich in einem beklemmenden Thriller wähnt. Außerdem schreibt die italienische Autorin, die sich von Anfang an entschieden hat, anonym zu bleiben, schonungslos offen über tabuisierte weibliche Gefühle: etwa wenn eine Mutter ohne Sympathie auf ihr Kind blickt oder eigene Bedürfnisse vor seine stellt. Einzelne Szenen gehen einem nicht mehr aus dem Kopf, und Sätze wie die folgenden bewahren vor Illusionen in der Erziehung: „Was für eine Dummheit zu glauben, man könnte den eigenen Kindern etwas über sich erzählen, bevor sie nicht mindestens fünfzig sind. Von ihnen zu verlangen, als Mensch betrachtet zu werden, und nicht als Funktion.“