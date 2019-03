Faible der Inder: Selfies mit Fremden

Osnabrück. In unserer wöchentlichen Kolumne „Silberblick“ berichtet die Kulturredaktion über mehr oder weniger skurrile Beobachtungen aus dem Alltag und Kulturleben. In dieser Woche geht es um das Faible der Inder für Fotos mit Touristen.

Die Inder haben ein seltsames Hobby – sie sammeln Selfies mit Ausländern. Statt Muscheln, Panini-Bildern oder Kronkorken machen offenbar Bilder von bleichen, verschwitzten Europäern Menschen des Subkontinents glücklich. Wer eins dieser Fotos ergattert, kann es in den sozialen Medien unter #selfiewithaforeigner (Selfie mit einem Ausländer) zur Schau stellen. Warum Inder dieses Faible haben, konnte mir allerdings niemand von ihnen erklären.

Selfie vor dem Gepäckband

Das erste Mal erwischte es mich vor dem Gepäckband am Flughafen. Während ich auf meinen Koffer wartete, stellten sich Mutter, Vater und zwei Töchter bei mir vor. Vier nette Inder, die ein bisschen Smalltalk machen wollen, um die Wartezeit zu verkürzen, dachte ich. Aber nein, weit gefehlt, das Gespräch diente nur dazu, mich zu einem Selfie zu bewegen. Also gut, ein Foto vorm Gepäckband. Auch am Strand, am Bahnhof und vor einem Tempel baten Inder aller Altersklassen um ein Selfie. Ich hätte also gewarnt sein müssen, als ich in einem Freizeitpark auf einen Jugendlichen mit seinen jüngeren Schwestern traf. Er bat inständig um ein einziges Foto. Ich ließ mich schließlich erweichen – nicht ahnend, wie viele Familienmitglieder sich in dem Park aufhielten. Natürlich wollten alle ein Foto mit der im indischen Hinterland exotisch anmutenden Deutschen.

Wer meint, dass man ja einfach ablehnen kann, wenn man keine Lust auf Selfies hat, der irrt. Als meine indischen Gastgeber die Foto-Anfrage mehrerer Landsleute, die wir zufällig auf der Straße trafen, zurückwiesen, löste das viel Unmut und eine mehrere Minuten dauernde Debatte aus. Wirklich schlecht erging es nach Medien-Berichten einem jungen Schweizer Ehepaar, das von einer Gruppe indischer Männer in Nord-Indien verprügelt worden war. Es hatte ein Selfie abgelehnt.