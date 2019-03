Osnabrück. Charles Bukowski schrieb Geschichten aus dem Leben - jedoch aus einem ziemlich dreckigen. Seine bitteren Milieustudien aus zwielichtigen Bars und schäbigen Motels sind auch noch 25 Jahre nach seinem Tod Plädoyers für ein Leben nach eigenen Regeln, die aber durchaus kritisch zu lesen sind.

Seine Figuren verbringen ihre Zeit in der Kneipe, in heruntergekommenen Zimmern oder auf der Rennbahn. Mit Gelegenheitsjobs schlagen sie sich durch, weil die Texte aus der Schreibmaschine noch nicht das nötige Geld abwerfen. In seinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten erzählt Charles Bukowski "Stories vom verschütteten Leben", wie der Zusatz einiger seiner Kurzgeschichtenbände lautet. Sex und Suff, Pferdewetten und Gewalt: Bukowskis umfassendes Werk - mehr als 70 Bücher verschiedener Textgattungen hat der Autor veröffentlicht - zieht den Leser hinab in eine schmutzige Halbwelt. Er schrieb in harten Worten und knappen Sätzen. "Wie ein Maler, dem beide Hände abgehackt werden und der dann einfach mit den Stümpfen weitermalt", umschreibt der Autor Thorsten Nagelschmidt den Schreibstil des Kultautors in seinem autobiographischen Roman "Der Abfall der Herzen".

"Ich trank aus und ging. Auf der Straße war es erträglicher. Ich latschte vor mich hin. Etwas musste nachgeben, und das würde nicht ich sein. Ich zählte die Vollidioten, die mir begegneten. Nach zweieinhalb Minuten war ich bei fünfzig und verzog mich in die nächste Kneipe." Diese kurze Passage aus seinem letzten Roman "Pulp" fasst treffend zusammen, worum es in Charles Bukowskis Schaffen geht: Kurze, zynische, selbstironische Blicke auf die Gesellschaft zwischen zwei Getränken. Der harte Hund und schrullige Außenseiter, der seinen Weg durch das Chaos sucht. Immer nach den eigenen Regeln. Nicht nachgeben.

Zwischen Selbstbestimmung und Selbstsabotage

Bukowskis Figuren leben und agieren im Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Selbstsabotage. So charmant ihre Alltagsverweigerung und der Absturz in der nächsten Bar sind, können die Charaktere jedoch auch durchaus abstoßend sein: In "Faktotum" etwa, Bukowskis zweitem Roman, vergewaltigt der Ich-Erzähler Henry Chinaski eine Frau in einer knappen, nahezu beiläufig erzählten Textpassage. Als diese darauf sagt, sie würde es ihrer Freundin erzählen, antwortet er bloß lapidar: "Na los, sags ihr doch. Meinst du, die glaubt dirs?" Ein Abschnitt, der nicht nur bei heutiger Lektüre äußerst übel aufstößt.



Was Bukowski schrieb, ist keine Wohlfühlliteratur. Die Figuren sind keine Helden. Zumeist sind es zynische und karikierend überzeichnete, existenzialistische Milieustudien eines prekären Lebens. Ein Blick in den Abgrund, den es aber auch heute noch zu wagen lohnt. Denn ihren Reiz bezieht die Lektüre zwischen den Zeilen. Grundsätzlich, bei einem Blick hinter all den Schmutz, plädieren Bukowskis Texte für ein Leben nach eigenen Regeln. Auch wenn dies für die meisten Figuren bedeutet, sich den nächsten Drink oder, wenn es richtig gut läuft, auch ein großes Steak zu leisten, um genug Kraft für die nächste Prügelei auf dem Kneipenhinterhof zu haben. Einer der viel zitierten Aussprüche des Autors lautet im Original "Find what you love and let it kill you." So steht Charles Bukowski dafür, etwas zu finden, wofür man brennt, und aus den zermürbenden Routinen der Leistungsgesellschaft auszubrechen - auch heutzutage eine erstrebenswerte Lebensphilosophie.

Charles Bukowski hat dies vorgelebt. Erst mit 50 Jahren fasste er als Schriftsteller richtig Fuß, kündigte darauf seinen Job bei der Post und schrieb fortan um sein Leben. Vor 25 Jahren starb er an Leukämie. Auf seinem Grabstein in San Pedro ins Los Angeles steht: "Don't try". Nicht versuchen, sondern machen. Ein simples Erfolgsrezept.