Osnabrück . Der neue Roman von Frank Goosen spielt wieder im Ruhrgebiet. Aber seine Protagonisten reisen auch durch Zeit und Raum: Ins Berlin des Jahres 1989. Ende des Monats stellt er das Buch in der Lagerhalle vor.

Herr Goosen, auch Ihr jüngster Roman spielt im Ruhrgebiet. Was treibt Sie zu ihren Geschichten?

Es sind vor allem zwei Dinge. Da ist zum einen der soziale Aufstieg. Ich habe als Kind eine Schule besucht, auf die hauptsächlich Akademikerkinder gegangen sind. Mein Vater war aber Handwerker. Mein Großvater auch. Ich habe das in der Schule zu spüren gekriegt. Dieses ‚Die soziale Klasse spielt keine Rolle‘, das wird ja immer nur von denen gesagt, die von oben drauf gucken. In meinen Geschichten verarbeite ich das. Diese Spannung des sozialen Aufstiegs, die lässt einen nicht los. Und dann habe ich als Einzelkind permanent um Aufmerksamkeit gekämpft in meiner Familie. Das ist der andere Antrieb. Der gilt dann auch für die anderen Sachen, die ich auf der Bühne mache.

Ich habe den Eindruck, dass das Ruhrgebiet bei immer mehr Menschen als ‚coole‘ Gegend gilt. Sehen Sie das auch so?

Das freut mich, dass Sie das finden. Es tut sich hier viel. Die Zeit der Kohle ist vorbei, zieht aber als Geschichte natürlich immer mit. Es entwickeln sich eine Menge Startups. Und auch in der Forschung ist einiges los. Dazu kommen die vielen Nationalitäten auf engem Raum. Mit Ideologien kommt man deshalb hier nicht weiter. Es gab schon einmal eine Zeit, da war die Stimmung ganz ähnlich, aber dann kam der Mauerfall dazwischen. Und plötzlich war Berlin wieder viel interessanter.

In dieser Zeit spielt ihr jüngster Roman. Zudem treffen sich Förster, Fränge und Brocki – die schon in einem früheren Roman dabei waren – in Berlin. Können Sie kurz beschreiben, worum sich „Kein Wunder“ dreht?

Das Kernpersonal kennt man aus meinem letzten Roman „Förster, mein Förster“. In „Kein Wunder“ sind die Jungs Anfang zwanzig, wir schreiben das Jahr 1989. Förster und Brocki besuchen Fränge, der in Berlin lebt und da gleich zwei Freundinnen hat, eine im Westen und eine im Osten. Das heißt, er ist nicht ganz so scharf auf den Mauerfall. Förster stellt fest, dass er die Ostfreundin, Rosa, auch sehr nett findet. Dazu warten einige andere Möglichkeiten und Versuchungen, sowohl in Berlin wie zu Hause in Bochum. Die Geschichte pendelt immer zwischen Berlin und Bochum hin und her. Der Mauerfall ändert dann alles. Klingt schwer, aber ich habe das ganze Ding als Komödie angelegt, es gibt durchaus einiges zu lachen.

Der Krimi-Autor Norbert Horst ist Ermittler bei der Polizei. Er hat kürzlich bei einer Lesung in Osnabrück gesagt, dass ihm sein Leben zu langweilig wäre, wenn er nur schreiben würde. Wie sehen Sie das?

Nee. Ich schreibe ja nicht nur. Ich mache auch andere Sachen. Ich war Jugendtrainer bei Arminia Bochum, ich war im Vorstand des Bochumer Prinzregententheaters und ich war im Aufsichtsrat des VfL Bochum. Da würde ich übrigens auch gern mal einen Roman drüberschreiben. Aber noch geht das nicht. Da ist noch zu viel Wut.





Lesung am 26. März, Lagerhalle, 20 Uhr. Eintritt: 19.10 Euro.

Frank Goosen: Kein Wunder. Roman. Kiepenheuer & Witsch 2019, 304 Seiten, 20 Euro.