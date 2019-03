Oberammergau. Die Bärte sprießen wieder in Oberammergau. Gut eineinhalb Jahre vor dem berühmten Passionsspiel gilt der Haar- und Barterlass.

Die Bärte sprießen wieder in Oberammergau. Gut eineinhalb Jahre vor dem berühmten Passionsspiel gilt der Haar- und Barterlass. Am Aschermittwoch schlug Spielleiter Christian Stückl zusammen mit Bürgermeister Arno Nunn am Passionstheater ein Plakat mit dem Aufruf an. Er gilt für rund 2400 Oberammergauer – fast die Hälfte der Bewohner. Sie alle werden im kommenden Jahr das Laienspiel vom Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu aufführen, das der Ort seit fast 400 Jahren nach einem Gelübde alle zehn Jahre auf die Bühne bringt.

Manche Oberammergauer kamen zur Verkündung sichtlich vom Friseur und frisch rasiert – letzte Chance für eineinhalb Jahre. Eine Ausnahme von der Haarvorschrift gilt nur für Orchestermusiker, Helfer hinter der Bühne und für die römischen Soldaten – deshalb bei den Herren ein beliebte Rolle. Es habe einen „ziemlichen Run auf die Römerrollen“ gegeben, sagte Stückl. Für 60 Römer gab es 400 Bewerber. Keinen Bartwuchs hat sonst nur der Apostel Johannes – weil zu jung.

Nicht schnell genug sprießt es für Cengiz Görür. Der 19-Jährige spielt den Judas – und mit dem Bartwuchs läuft es noch nicht ganz so gut. Er hat extra viel rasiert – und istnun zuversichtlich: „Bis zur Passion wird das schon noch werden.“ Es sei ja noch gut ein Jahr hin. Ein Haarproblem hat auch – jede Hauptrolle ist doppelt besetzt – der zweite Judas. Martin Schuster sei bei der Bundeswehr – und die habe bisher die langen Haare nicht erlaubt, sagte Stückl. „Wir werden vielleicht an Frau von der Leyen herantreten müssen, dass wir einen Judas-Darsteller haben, der lange Haare braucht“, kündigte Stückl eine mögliche Bittschrift an die Verteidigungsministerin an. Bei den Jesus-Darstellern läuft hingegen alles nach Plan: Frederik Mayet und Rochus Rückel sind schon vor einigen Tagen zur letzten Rasur angetreten. Bei ihnen sind am Aschermittwoch erste Stoppeln zu sehen.

1633 hatten die Oberammergauer versprochen, alle zehn Jahre die letzten Tage im Leben Christi aufzuführen, wenn niemand mehr an der Pest sterbe – was nach der Überlieferung eintraf. 2020 gibt es die 42. Auflage der Passion. Premiere ist im Mai. Am Aschermittwoch startete - nach Ticket-Arrangements mit Übernachtung - der Verkauf der Einzelkarten. „Die Telefone laufen heiß“, sagte Bürgermeister Nunn. „Die Homepage ist schon mal zusammengebrochen.“

Die Arbeiten an den Kostümen und am Bühnenbild laufen; Stückl, der die Passion zum vierten Mal inszeniert, schreibt am Text. „Es ist ganz wichtig, dass man immer wieder neu draufschaut.“ Die Welt habe sich seit 2010 verändert. Angesichts der Flüchtlingsfrage und der Auseinandersetzungen in der Welt werde der soziale Aspekt wichtiger. Er wolle einen Jesus zeigen, von dem man spüre: „Der ist an den Menschen dran.„ Auch mit einer Reise nach Israel Anfang September wollen sich Stückl und die Hauptdarsteller mit der Figur des Christus auseinandersetzen.

Dann dürften einige schon respektable Bärte haben. Dabei ist historisch nicht gesichert, wie Christus aussah. In den Evangelien sei darüber nichts zu erfahren. „Ob er also tatsächlich lange Haare und einen Bart trug, lässt sich daher nicht wirklich sagen“, sagt die für die Passion vom Erzbistum München und Freising nach Oberammergau entsandte Seelsorgerin Angelika Winterer. Dieses Bild, das wir gemeinhin von ihm haben, ist in erster Linie von der byzantinischen Kunst geprägt.„ Frühe Darstellungen etwa in den Katakomben in Rom zeigten Jesus auch mit kurzen Haaren und ohne Bart. dpa